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Netflix снял рождественский анимационный фильм "Клаус": первый трейлер (Видео)

Netflix снял рождественский анимационный фильм "Клаус": первый трейлер (Видео)
18:17 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Мультфильм выйдет на стриминговом сервисе 15 ноября.

Сервис Netflix, показавший ранее проморолик последнего сезона мультсериала "Конь БоДжек", выпустил трейлер рождественского анимационного фильма "Клаус".

Режиссером выступил соавтор мультфильмов "Гадкий Я" и "Смолфут" Серджо Паблос.

По сюжету молодого почтальона как худшего ученика почтовой академии отправляют работать в деревню за полярным кругом. Приехав туда, он замечает, что местные жители враждуют друг с другом. Он же знакомится с Клаусом - создателем игрушек, и вместе они решают развозить эти игрушки детям. 

Опубликован новый трейлер мультфильма "Plаymobil" с участием Dzidzio (Фото, Видео)

Главных героев озвучили Джейсон Шварцман и Дж.К. Симмонс. Также в озвучке мультфильма приняли участие Джоан Кьюсак и Рашида Джонс.

Мультфильм выйдет на стриминговом сервисе 15 ноября.

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Все по теме:

Кино, Мультфильм, Рождество, Трейлер, Клаус, Netflix, Серджо Паблос.
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