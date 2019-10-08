Брендан Глисон сыграет Дональда Трампа в детективном сериале "Мистер Мерседес"

Новости культуры:Производство сериала стартует в ноябре, дата премьера пока не известна.

Два известных актера, Брендан Глисон ("Мистер Мерседес") и Джефф Дэниелс ("Призрачная башня") вместе снимутся в новом, пока безымянном, мини-сериале канала CBS.

Как сообщает Variety, в основу сюжета шоу будут положены мемуары экс-директора ФБР Джеймса Коми "Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство".В своей книге Джеймс описывает свою работу в ведомстве, начиная с "почтового скандала" Хиллари Клинтон и заканчивая исследованием сложных отношений президента США Дональда Трампа с Россией. Автор называет Трампа человеком, "не связанным правдой", и утверждает, что стиль его руководства страной продиктован эгоизмом.

Глисон сыграет 45-го президента США Дональда Трампа, а Джефф Дэниелс примерит образ самого Джеймса Коми. Сценаристом и режиссером проекта выступит Билли Рэй, который прокомментировал выбор актера на роль Трампа.

"Трудно представить сегодня более сложную задачу для актера, чем сыграть нынешнего президента США. Для этого как минимум нужно иметь мужество исследовать его психологию. О, еще ты должен быть потрясающе талантливым и хорошо смотреться в кадре. Не так уж много актеров обладают этими качествами. У Брендана они есть, и я в восторге от нашего выбора", - отметил Рэй.

Производство сериала стартует в ноябре, дата премьера пока не известна.