Скачать
Вторник, 08.10.2019
"Это не так": Загороднюк - о вероятном сокращении бюджета оборонного сектора
"Это не так": Загороднюк - о вероятном сокращении бюджета оборонного сектора
Первая леди Украины поговорила о проблемах педиатрии
Первая леди Украины поговорила о проблемах педиатрии
Беленюк и Магучих получили награды НОК (Фото)
Беленюк и Магучих получили награды НОК (Фото)
Apple представила стабильную версию macOS Catalina: что известно
Apple представила стабильную версию macOS Catalina: что известно

Брендан Глисон сыграет Дональда Трампа в детективном сериале "Мистер Мерседес"

Брендан Глисон сыграет Дональда Трампа в детективном сериале "Мистер Мерседес"
19:19 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Производство сериала стартует в ноябре, дата премьера пока не известна.

Два известных актера, Брендан Глисон ("Мистер Мерседес") и Джефф Дэниелс ("Призрачная башня") вместе снимутся в новом, пока безымянном, мини-сериале канала CBS.

Как сообщает Variety, в основу сюжета шоу будут положены мемуары экс-директора ФБР Джеймса Коми "Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство".В своей книге Джеймс описывает свою работу в ведомстве, начиная с "почтового скандала" Хиллари Клинтон и заканчивая исследованием сложных отношений президента США Дональда Трампа с Россией. Автор называет Трампа человеком, "не связанным правдой", и утверждает, что стиль его руководства страной продиктован эгоизмом. 

Глисон сыграет 45-го президента США Дональда Трампа, а Джефф Дэниелс примерит образ самого Джеймса Коми. Сценаристом и режиссером проекта выступит Билли Рэй, который прокомментировал выбор актера на роль Трампа.

Фильм ужасов "Маяк" с Робертом Паттинсоном выдвинут на "Оскар" (Видео)

"Трудно представить сегодня более сложную задачу для актера, чем сыграть нынешнего президента США. Для этого как минимум нужно иметь мужество исследовать его психологию. О, еще ты должен быть потрясающе талантливым и хорошо смотреться в кадре. Не так уж много актеров обладают этими качествами. У Брендана они есть, и я в восторге от нашего выбора", - отметил Рэй.

Производство сериала стартует в ноябре, дата премьера пока не известна.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Сериал, Сезон, Дональд Трамп, Джефф Дэниелс, Новый сезон, Джеймс Коми, Мистер Мерседес, Второй сезон, Брендан Глисон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названы болезни, от которых защищает кофе
02 Приметы и обряды на 8 октября - День преподобного Сергия Радонежского
03 Именины (День Ангела) Сергея: значение имени и поздравление
04 Врачи подсказали, как есть майонез без вреда для здоровья
05 Гороскоп на сегодня, 8 октября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Разведение войск: Хомчак рассказал, куда отойдут войска ВСУ
Разведение войск: Хомчак рассказал, куда отойдут войска ВСУ
Брок сравнил помощь Штатов и ЕС Украине
Брок сравнил помощь Штатов и ЕС Украине
Когда ждать &quot;бабьего лета&quot;: прогноз погоды на завтра
Когда ждать "бабьего лета": прогноз погоды на завтра
Детское Евровидение 2019: конкурсная песня участницы от Украины (Видео)
Детское Евровидение 2019: конкурсная песня участницы от Украины (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь