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Фильм ужасов "Маяк" с Робертом Паттинсоном выдвинут на "Оскар" (Видео)

Фильм ужасов "Маяк" с Робертом Паттинсоном выдвинут на "Оскар" (Видео)
16:11 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости культуры:Известного британского актера Роберта Паттинсон номинировали на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль в психологическом фильме "Маяк".

Любимчик женской аудитории Роберт Паттинсон выдвинут на премию "Оскар" как лучший актер, в то время как его коллега по фильму "Маяк" Уиллем Дефо станет лучшим актером второго плана. 

Фильм под руководством Роберта Эггерса получил широкое признание после дебюта на Каннском кинофестивале 19 мая, за который режиссер получил премию Международной федерации кинокритиков (FIPRESCI).

Роберт Эггерс видит представляет Паттинсона и Дефо как двух хранителей маяков, которые начинают бороться за здравомыслие в условиях полной изоляции на маленьком острове. 

Роберт Паттинсон прокомментировал рабочий процесс: "Я знал, что он собирается принести что-то сумасшедшее. Я знал, что у него будет так много анархической энергии. Я был очень напуган, но иногда это даже продуктивно".

Сколько Роберт Паттинсон получит за главную роль в "Бэтмене" (Фото)

Напомним, что в июне путем опроса выяснилось, что поклонники считают лучшим Бэтменом Кристиана Бэйла. В 2021 году все может измениться, когда на экраны выйдет кинокомикс с Робертом Паттинсоном в главных ролях. Издание Variety поинтересовалось у Кристиана, как он воспринял новость о том, что Паттинсон сыграет Брюса Уэйна.

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Все по теме:

Кино, Фильм, Оскар, Роберт Паттинсон, Хоррор, Трейлер, Премия Оскар, Маяк, Уиллем Дефо, The Lighthouse.
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