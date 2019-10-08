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Вторник, 08.10.2019
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Netflix опубликовал первый трейлер постапокалиптического сериала "Рассвет" (Видео)

Netflix опубликовал первый трейлер постапокалиптического сериала "Рассвет" (Видео)
21:19 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Премьера сериала состоится на на Netflix 24 октября.

Сервис Netflix, презентовавший ранее трейлер второго сезона "Затерянных в космосе", показал первый проморолик нового постапокалиптического сериала "Рассвет" (Daybreak).

Шоураннером проекта выступил Арон Эли Колейт, известный своими работами над сериалом NBC "Герои" и комиксами Ultimate X-Men, режиссером - Брэд Пейтон ("Рэмпейдж"). 

Сериал основан на одноименном комиксе Брайана Ральфа. В главных ролях сыграли Остин Крут, Колин Форд, Мэттью Бродерик и другие.

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Шоу расскажет о 17-летнем Джоше, который вместе с другими ребятами, включая бывших хулиганов и проблемных школьников, выживает на улицах постапокалиптической Калифорнии. Они сталкиваются с безумными бандитами и мутировавшими существами. Но главная цель Джоша - отыскать пропавшую девушку.

Премьера сериала состоится на на Netflix 24 октября.

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Все по теме:

Сериал, Видео, Трейлер, Рассвет, Netflix, Постапокалиптика, Daybreak.
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