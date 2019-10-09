В столице сегодня состоится гала-премьера фильма "Захар Беркут"

Новости культуры:В широкий прокат лента "Захар Беркут" выйдет 10 октября 2019 года.

Накануне выхода исторической драмы "Захар Беркут" в широкий прокат в столичном кинотеатре "Киевская Русь" 9 октября состоится ее гала-премьера.

Как сообщает Госкино, создатели фильма объявили о масштабном перформансе, посвященном этому событию.

"Крупнейший кинотеатр страны станет площадкой для постановочных боев, выставки костюмов, огненного и конного шоу и звуков настоящих трембит. Мероприятие начнется в 19:00. Начало сеанса в 20:30. Во время мероприятия будет возможность познакомиться и лично поздравить тех, кто создал эту эпическую экранизацию повести Ивана Франко", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время гала-премьеры также состоится торжественная церемония спецгашения почтовой марки "Захар Беркут", которую Укрпочта вводит в обращение специально к выходу фильма, и презентация эксклюзивной серебряной монеты "Захар Беркут" от Ощадбанка.

Режиссеры фильма - Ахтем Сеитаблаев, Джон Винн. Авторы сценария - Ярослав Войцешек, Ричард Ронат.

В главных ролях: Алекс МакНиколл (Максим Беркут), Роберт Патрик (Захар Беркут), Томми Флэнаган (Тугар Волк), Поппи Дрейтон (Мирослава), Цегмид Церенболд (Бурунда), Андрей Исаенко (Петр), Олег Волощенко (Гард), Ержан Нуримбет (Мерке), Алина Коваленко (Росана), Роки Майерс (Иван Беркут), Виктор Жданов (Хорун), Оливер Тревена (Богун), Марина Кошкина (Устя), Аян Отепберген (Нергуй), Элисон Дуди (Рада Беркут), Дуалет Абдигапаров (Кунг), Станислав Лозовский (Сокол), Олег Стефан (Лев) и другие.

Производство: Kinorob Cinema Day при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Дистрибьютор фильма в Украине: Ukrainian Film Distribution.