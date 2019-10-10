От друга Оушена до марсианина: топ 10 лучших фильмов с Мэттом Дэймоном (Фото)

1 Мэтту Дэймону, американскому актеру и сценаристу, обладателю премий "Оскар" и "Золотой глобус", 8 октября исполняется 49 лет. Сразу после школы будущая звезда начинает грызть гранит науки в Гарвардском университете. Хватило юношу только на три года, а дальше желание стать актером пересилило возможность получить диплом престижнейшего вуза. Он направляется попытать удачу в Нью-Йорк, но после пары эпизодических ролей, слегка разочарованным, возвращается и заканчивает университет. Далее следует вторая попытка покорить мир кино. На этот раз у него в руках весомое оружие: собственный сценарий к фильму. Именно он принесет Мэтту желанный успех и множество наград, а также предложений для съемок в фильмах. Десять самых заметных появлений Мэтта Дэймона на большом экране представлены далее. Отступники (2006) Режиссер: Мартин Скорсезе. Когда-то криминальный авторитет Бостона Фрэнк Костелло взял под свое крыло обычного парнишку Колина Салливана. Только сделал он это исключительно не из добрых побуждений. Спустя время мальчишка вырос, возмужал, окончил школу полиции и стал весьма полезной фигурой в мире преступности. Однако и на стороне добра ребята тоже не лыком шиты. еще один выпускник полицейской академии, Билли Костиган, ловко входит в круг доверенных лиц Костелло и добывает полезные сведения для правильных парней. Завязывается весьма занимательная история по поиску шпиона как в рядах полиции, так и в преступном сообществе.

2 Одиннадцать друзей Оушена (2001) Режиссер: Стивен Содерберг. Дэнни Оушен выходит на свободу, но в голове его нет места мыслям праведным, а сидит там одна интересная идея: провернуть ограбление самого шикарного казино Лас-Вегаса. Для столь захватывающей авантюры необходима соответствующая команда. К Дэнни присоединяется знатный подрывник, электронных дел мастер, опытный мошенник и еще несколько бравых ребят. Попотеть придется изрядно, но и 160 миллионов долларов на дороге не валяются. К тому же, у Оушена имеется личная претензия к владельцу заведения господину Бенедикту. Последний встречается с бывшей супругой Дэнни очаровательной Тэсс. Итак, на кону большие деньги и сердце красавицы. Самое время начать игру.

3 Умница Уилл Хантинг (1997) Режиссер: Гас Ван Сент. Жизнь Уилла проста и однообразна: в дневное время он драит полы в институте, в вечернее – болтается по барам. Как-то профессор учебного заведения, в котором Уилл трудился уборщиком, мистер Ламбо оставил на доске в коридоре своим студентам сложную математическую задачу и был весьма удивлен, когда уже на следующий день увидел верное решение. Теперь у самого преподавателя появилась загадка с одним неизвестным: кто этот молодой гений? Им оказался местный уборщик Уилл. Профессор решает помочь юноше с блестящими математическими способностями, но тот обязан соблюдать два условия: всерьез заняться учебой и ходить на консультации к психотерапевту.

4 Ультиматум Борна (2007) Режиссер: Пол Гринграсс. Джейсон Борн по-прежнему в бегах. Как калейдоскоп меняются города и страны на его пути, но, кажется, появилась ниточка, которая может, наконец, помочь главному герою выяснить, кто он такой и как оказался в центре всех событий. Репортер из Лондона, Саймон Росс, стал обладателем информации о секретной операции "Блэйкбрайар". его телефонную беседу перехватило ЦРУ и тут же отправило агентов для захвата. В это же самое время побеседовать с Россом пожелал и сам Борн. Он сразу сообразил, что за журналистом идет слежка и попытался его спасти. Однако снайперская пуля находит Росса, а Борну удается скрыться, прихватив документы из сумки репортера. Джейсон отправляется в Мадрид, к главе местного отделения ЦРУ. Центральный офис как всегда у него на хвосте.

5 Марсианин (2015) Режиссер: Ридли Скотт. Группе астронавтов Ares III, высадившихся на Марсе, приходится спешно покинуть планету из-за бури. К сожалению, отряд не досчитался одного бойца, ботаника Марка Уотни. Однако герою удается спастись, но он остается в одиночестве на Марсе без связи с Землей и с ограниченным набором провианта. Марку придется проявить чудеса изобретательности и овладеть искусством выживания в тяжелейших условиях. В конце концов, у героя получается напомнить о себе, передав сигнал специалистам NASA. Экипаж Ares III, еще не достигший земной поверхности, узнав о том, что их коллега выжил, немедленно отправляется ему на выручку.

6 Непокоренный (2009) Режиссер: Клинт Иствуд. Нельсон Мандела, пройдя тюремные застенки в борьбе за права темнокожего населения ЮАР и получив свободу, выигрывает президентские выборы. Теперь он глава государства и его основная задача суметь сплотить нацию, сотканную из разных народов, в единое целое. Сделать это крайне непросто, ведь даже его охрана, состоящая из белых парней из спецподразделения и темных ребят из личного окружения, не может найти общий язык. Мандела решает пойти своеобразным путем. В ближайшем будущем в стране пройдет чемпионат мира по регби. Почему бы не сделать местную команду игроков тем звеном, которое объединит всю страну?

7 Спасти рядового Райана (1998) Режиссер: Стивен Спилберг. Высадка в Нормандии для капитана Джона Миллера становится настоящим кошмаром. Он несет огромные потери. Немецкие пулеметчики беспощадно поливают свинцом неприкрытые ряды солдат. И все-таки командиру вместе с выжившими ребятами удается вырваться из цепких лап неприятеля. Новое задание не заставило себя долго ждать. Джона отправляют на поиски рядового Джеймса Райана. История его семьи очень печальна: три старших брата уже сложили голову на войне. Решением командования необходимо найти младшего и вернуть домой живым. По последним сведениям Джеймс находится в тылу неприятеля. Туда-то и направляется Джон Миллер с отрядом надежных парней.

8 Талантливый мистер Рипли (1999) Режиссер: Энтони Мингелла. Том Рипли – неприметный молодой человек, но с большим амбициями и скрытыми талантами. Случайное знакомство с мистером и миссис Гринлиф, кажется, должно несколько улучшить незавидное финансовое положение юноши. Глава семейства обещает главному герою гонорар в тысячу долларов, если тот сможет уговорить его непутевого сына Дики вернуться из бесконечного путешествия по Италии домой и заняться, наконец, делом. Том встречается с Дики и его девушкой Мардж. Он быстро забывает о цели своего визита и с головой погружается в мир роскоши, кутежа и джаза. Том просто очарован молодым повесой Дики, его богемным образом жизни и совсем не прочь оказаться на его месте.

9 Железная хватка (2010) Режиссеры: братья Коэны. Мэтти Росс, девица четырнадцати лет, несмотря на столь юный возраст полна решимости и отваги, чтобы найти и жестоко наказать бандита, лишившего ее отца, Тома Чейни. Она узнает, что негодяй скрывается на землях индейцев, где закон не действует. Малышку подобное совершенно не пугает, ей просто нужна пара крепких надежных парней, чтобы разделаться с бродягой Чейни наверняка. Она нанимает федерального маршала Рубена Когберна, товарища вспыльчивого, но с "железной хваткой". Весьма кстати рядом оказывается и техасский рейнджер ЛаБиф, у которого также имеются претензии к мистеру Чейни. Занимательная троица отправляется навстречу опасным приключениям.