"Рождественская песня": кого сыграют Райан Рейнольдс и Уилл Фаррелл

Новости культуры:Актеры Уилл Фаррелл и Райан Рейнольдс могут снятся в новой экранизации повести британского писателя Чарльза Диккенса.

Права на мюзикл по мотивам произведения Чарльза Диккенса "Рождественская песня" приобрела компания Apple.

Сейчас представители компании ведут переговоры с Уиллом Фарреллом и Райаном Рейнольдсом. Актерам предложено главные роли в музыкальном переосмыслении произведения Диккенса. Также Фаррелл и Рейнольдс выступят продюсерами экранизации.

Режиссерами и сценаристами фильма выступят Шон Андерс и Джон Моррис, которые раньше работали над картиной "Здравствуй, папа, Новый год!".

Произведение Чарльза Диккенса рассказывает историю скряги Эбенизера Скруджа, которого посещают призраки Рождественские духи: прошлого, настоящего и будущего. Эта встреча заставляет Эберизера задуматься о своем отношении к себе и окружающим.

Эта сказка адаптировалась много раз в различных вариациях: от более буквального до свободного (версия Билла Мюррея), с использованием устройств от кукольных (The Muppet Christmas Carol) до захвата движений (Джим Керри в версии Роберта Земекиса).

Подробностей о сюжете новой экранизации, датах съемок и дате выхода пока нет.