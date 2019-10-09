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"Рождественская песня": кого сыграют Райан Рейнольдс и Уилл Фаррелл

"Рождественская песня": кого сыграют Райан Рейнольдс и Уилл Фаррелл
14:48 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Новости культуры:Актеры Уилл Фаррелл и Райан Рейнольдс могут снятся в новой экранизации повести британского писателя Чарльза Диккенса.

Права на мюзикл по мотивам произведения Чарльза Диккенса "Рождественская песня" приобрела компания Apple.

Сейчас представители компании ведут переговоры с Уиллом Фарреллом и Райаном Рейнольдсом. Актерам предложено главные роли в музыкальном переосмыслении произведения Диккенса. Также Фаррелл и Рейнольдс выступят продюсерами экранизации.

Режиссерами и сценаристами фильма выступят Шон Андерс и Джон Моррис, которые раньше работали над картиной "Здравствуй, папа, Новый год!".

Произведение Чарльза Диккенса рассказывает историю скряги Эбенизера Скруджа, которого посещают призраки Рождественские духи: прошлого, настоящего и будущего. Эта встреча заставляет Эберизера задуматься о своем отношении к себе и окружающим.

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Эта сказка адаптировалась много раз в различных вариациях: от более буквального до свободного (версия Билла Мюррея), с использованием устройств от кукольных (The Muppet Christmas Carol) до захвата движений (Джим Керри в версии Роберта Земекиса).

Подробностей о сюжете новой экранизации, датах съемок и дате выхода пока нет.

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Все по теме:

Apple, Кино, Экранизация, Райан Рейнольдс, Чарльз Диккенс, Рождественская песня, Шон Андерс, Уилл Фаррелл, Джон Моррис.
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