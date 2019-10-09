Завершились съемки документального фильма о животных "Бешенство"

Новости культуры:"Бешенство" - это кино не о животных, при этом оно нацелено не на поиск человеческого уродства, а на поиск справедливого решения проблемы.

Кинокомпания "Пронто Фильм" представила Госкино завершенный производством документальный фильм-дебют Анастасии Максимчук "Бешенство". Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

Как отмечается, "Бешенство" - это история-исследование человеческой способности к эмпатии.

Фильм состоит из пяти новелл и пяти историй разных людей. Их неравнодушное отношение к животным - то, что объединяет героев между собой.

"Режиссером и автором сценария фильма является Анастасия Максимчук. Продюсеры - Максим Асадчий, Саша Чубко. Проект драмы "Бешенство" стал одним из победителей десятого конкурсного отбора Госкино и получил государственную финансовую поддержку в размере 1 млн 499 тыс. 827 грн при общей стоимости производства 1 млн 813 тыс. 547 грн", - говорится в сообщении.

Премьера фильма в Украине запланирована на 2020 год.