Женскому спин-оффу "Джона Уика" быть: известен режиссер будущей картины

Новости культуры:Компания Lionsgate назначила режиссера предстоящего спин-оффа франшизы "Джон Уик".

Новую картину "Балерина" о девушке-убийце будет режиссировать Лен Уайзман.

Фильм фокусируется на молодой девушке, которая стремится отомстить людям, убивших ее семью.

Сценарий написал Шей Хаттен, в чьи заслуги вошли "Армия мертвых, направленная Заком Снайдером" для Netflix, и "Джон Вик: Глава 3 - Парабеллум".

Картину продюсируют Василий Иваник, Эрика Ли и Чад Стахельски, а исполнительным продюсером выступает Киану Ривз. Появится ли звезда в спин-оффе пока не известно.

Женский персонаж промелькнул в последнем фильме про Джона Уика. В третьей части зрители видели балерин в театре Директора. Одну из балерин играла актриса Юнити Фелан, но будет ли она героиней нового фильма, не ясно.

Фильм занимает центральное место, несмотря на то, что Lionsgate набирает обороты с "Джоном Уиком 4".

Дата, когда лента выйдет на большие экраны - не известно.