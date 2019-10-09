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Среда, 09.10.2019
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Женскому спин-оффу "Джона Уика" быть: известен режиссер будущей картины

Женскому спин-оффу "Джона Уика" быть: известен режиссер будущей картины
17:17 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Новости культуры:Компания Lionsgate назначила режиссера предстоящего спин-оффа франшизы "Джон Уик".

Новую картину "Балерина" о девушке-убийце будет режиссировать Лен Уайзман.

Фильм фокусируется на молодой девушке, которая стремится отомстить людям, убивших ее семью.

Сценарий написал Шей Хаттен, в чьи заслуги вошли "Армия мертвых, направленная Заком Снайдером" для Netflix, и "Джон Вик: Глава 3 - Парабеллум".

Картину продюсируют Василий Иваник, Эрика Ли и Чад Стахельски, а исполнительным продюсером выступает Киану Ривз. Появится ли звезда в спин-оффе пока не известно.

Женский персонаж промелькнул в последнем фильме про Джона Уика. В третьей части зрители видели балерин в театре Директора. Одну из балерин играла актриса Юнити Фелан, но будет ли она героиней нового фильма, не ясно.

Названа дата выхода четвертой части "Джон Уик"

Фильм занимает центральное место, несмотря на то, что Lionsgate набирает обороты с "Джоном Уиком 4".

Дата, когда лента выйдет на большие экраны - не известно.

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Все по теме:

Кино, Киану Ривз, Балерина, Лен Уайзман, Спин-офф, Джон Уик.
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