Киноадаптация "Русалочки": известно кто озвучит друга главной героини

Новости культуры:Найден актер на роль друга Русалочки и советника короля - краба Себастьяна.

Звезда бродвейского мюзикла "Гамильтон", рэпер Давид Диггс ведет переговоры об участии в съемках киноадаптации "Русалочки" студии Disney, главную роль в котором сыграет Холли Бэйли.

Как сообщает Variety, актеру достанется роль друга Ариэль - краба Себастьяна.

В картине также сыграют Джейкоб Трамбле и Аквафина. Кроме того, Мелисса Маккарти ведет переговоры о роли Урсулы, аХавьер Бардем - о роли короля Тритона. Поиски принца Эрика все еще ведутся, поскольку Гарри Стайлс отказался от роли.

Постановщиком картины выступит режиссер "Мэри Поппинс возвращается" Роб Маршалл. Сценарий новой "Русалочки" напишет Дэвид Маги.

Отмечается, что в фильме прозвучат классические песни из мультфильма 1989 года, а также новые композиции. Музыкой в экранизации "Русалочки" займутся Алан Менкен, композитор оригинального мультфильма, и Лин-Мануэль Миранда ("Моана").