Скачать
Четверг, 10.10.2019
Пресс-марафон Владимира Зеленского: онлайн-трансляция (Видео)
Пресс-марафон Владимира Зеленского: онлайн-трансляция (Видео)
Зеленский назвал свою миссию на посту Президента Украины
Зеленский назвал свою миссию на посту Президента Украины
Усик и Уизерспун провели открытую тренировку в Чикаго (Фото, Видео)
Усик и Уизерспун провели открытую тренировку в Чикаго (Фото, Видео)
Instagram решил убрать вкладку "Подписки": названа причина
Instagram решил убрать вкладку "Подписки": названа причина

Представлен трейлер мистического фильма "Предвестник землетрясения" (Видео)

Представлен трейлер мистического фильма "Предвестник землетрясения" (Видео)
11:33 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Новости культуры:Стриминговый сервис Netflix порадовал зрителей новым трейлером мистического фильма.

Сервис Netflix опубликовал трейлер нового фильма Уоша Уэстмоленда, основанный на остросюжетном романе "Предвестник землетрясения" британской писательницы Сюзанн Джонс.

Известно, что главную роль девушки по имени Люси Флай в одноименной неонуарной картине сыграла Алисия Викандер.

По сюжету фильма ее героиня, переехавшая в Токио англичанка, находится в опасных отношениях с местным фотографом Тэйжи (Наоки Кобаяси), который явно замешан в убийстве ее подруги Лили. 

Претенденты на "Оскар": в лонг-лист престижной кинопремии попали два украинских фильма

Как сообщается, Уош Уэстмоленд известен работой над биографическим фильмом "Колетт" (2018) с Кирой Найтли, а также драмой "Все еще Элис" (2014), за главную женскую роль в которой Джулианна Мур получила "Оскар".

Фильм выйдет 15 ноября на Netflix.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Кино, Мистика, Трейлер, Предвестник землетрясения, Мистические фильмы, Фильм Предвестник землетрясения.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 10 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Гиперзвуковое оружие Украины?: чем удивило "Южное" на выставке "Оружие и безопасность - 2019" (Видео)
03 Зеленский ответил на вопрос, существует ли для Крыма "формула Штайнмайера"
04 Советы для худеющих: как обмануть чувство голода
05 "Я даже сама не могу понять этого": Виктория Булитко о личной жизни
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский прокомментировал &quot;турборежим&quot; Рады
Зеленский прокомментировал "турборежим" Рады
Дожди и грозы: прогноз погоды на 10-11 октября
Дожди и грозы: прогноз погоды на 10-11 октября
Турецкие войска продолжают наступление вглубь Сирии
Турецкие войска продолжают наступление вглубь Сирии
СМИ: Королева Елизавета II не будет финансировать свадьбу принцессы Беатрис
СМИ: Королева Елизавета II не будет финансировать свадьбу принцессы Беатрис
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь