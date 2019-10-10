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"Малефисента: Владычица тьмы": премьерный показ в Великобритании (Фото)

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"Малефисента: Владычица тьмы": премьерный показ в Великобритании (Фото)
15:20 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: popcornnews.ru

Новости культуры:Лондонская премьера второй "Малефисенты" нашла чем удивить зрителей.

44-летняя Анджелина Джоли позировала на красной дорожке вместе с 14-летней Захарой, 13-летней Шайло и 11-летними близнецами Ноксом и Вивьен. Дети актрисы поддерживают звездную маму на протяжении всего пресс-тура.

Напомним, что младшая дочь актрисы снималась в первой части фильма и сыграла принцессу Аврору в детстве. По словам Джоли, она была единственным ребенком, кто не испугался ее жуткого образа в костюме с рогами. Таким образом, для роли и выбрали Вивьен.

Повзрослевшей Авророй стала 21-летняя Эль Фаннинг, которая также составила компанию Джоли на премьерном показе в Великобритании.

Среди других гостей премьеры оказались экранный принц Филлип Харрис Дикинсон, Эд Скрейн, Сэм Райли, Джуно Темпл и звезда «Гарри Поттера» Уорвик Дэвис.

«Малефисента: Владычица тьмы» продолжает историю мрачного фэнтезийного приключения 2014 года с Анджелиной Джоли в главной роли. Картина является ремейком диснеевского мультипликационного фильма 1959 года «Спящая красавица» и рассказывает о сюжетной линии с точки зрения злой волшебницы.

Анджелина Джоли блеснула на премьере "Малефисента 2" в Риме (Фото)

Первая часть картины с успехом дебютировала в прокате. При бюджете в 180 миллионов долларов фильм собрал 750 миллионов по всему миру, из них 69 миллионов долларов в первый день проката. По предварительным данным, премьерный день сборов нового фильма принесет всего 50 миллионов долларов. Тем не менее, создатели сиквела и в этот раз рассчитывают повторить успех проката первой части.

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Анджелина Джоли, Фильм, Малефисента, Владычица тьмы, Злая волшебницы, Лондонская премьера.
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