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Понедельник, 07.10.2019
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Анджелина Джоли блеснула на премьере "Малефисента 2" в Риме (Фото)

Анджелина Джоли блеснула на премьере "Малефисента 2" в Риме (Фото)
18:40 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Cегодня, 7 октября, голливудская актриса представляет картину в столице Италии.

В популярных туристических местах, мегаполисах и других населенных пунктах активно проходит тур Анджелины Джоли с премьерой фильма "Малефисента 2".

Накануне премьеры фильма "Малефисента: Владычица тьмы" Анджелина Джоли сделала не один роскошный выход в разных концах света. Так, в рамках промотура голливудская звезда уже представила картину в Лос-Анджелесе, Токио, а теперь еще и в Риме.

Сегодня, 7 октября, 44-летняя Джоли вместе с 61-летней Мишель Пфайффер вместе прибыли к своим итальянским поклонникам.

 
 
 
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She's so beautiful

Публикация от Angelina Jolie (@amangelinajolie)

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Для появления перед фанатами Анджелина Джоли в очередной раз выбрала эффектный образ, который подчеркнул ее стройность и женственность. Перед фотографами и фанатами она предстала в нежном наряде сиреневого цвета из ткани плиссе. Трендовую вещь актриса приобрела из кутюрной коллекции бренда Givenchy. Под платье асимметричной длины знаменитость надела черные зауженные брюки и туфли на каблуках. Образ экранной колдуньи завершили золотые серьги и обычный макияж с акцентом на глаза.

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Все по теме:

Анджелина Джоли, Дисней, Фото, Американская актриса, Премьера фильма, Малефисента, "Малефисента-2", Колдунья: Повелительница тьмы, Владычица тьмы.
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