Анджелина Джоли блеснула на премьере "Малефисента 2" в Риме (Фото)

Новости шоу бизнеса:Cегодня, 7 октября, голливудская актриса представляет картину в столице Италии.

В популярных туристических местах, мегаполисах и других населенных пунктах активно проходит тур Анджелины Джоли с премьерой фильма "Малефисента 2".

Накануне премьеры фильма "Малефисента: Владычица тьмы" Анджелина Джоли сделала не один роскошный выход в разных концах света. Так, в рамках промотура голливудская звезда уже представила картину в Лос-Анджелесе, Токио, а теперь еще и в Риме.

Сегодня, 7 октября, 44-летняя Джоли вместе с 61-летней Мишель Пфайффер вместе прибыли к своим итальянским поклонникам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram She's so beautiful Публикация от Angelina Jolie (@amangelinajolie) 7 Окт 2019 в 6:41 PDT

Для появления перед фанатами Анджелина Джоли в очередной раз выбрала эффектный образ, который подчеркнул ее стройность и женственность. Перед фотографами и фанатами она предстала в нежном наряде сиреневого цвета из ткани плиссе. Трендовую вещь актриса приобрела из кутюрной коллекции бренда Givenchy. Под платье асимметричной длины знаменитость надела черные зауженные брюки и туфли на каблуках. Образ экранной колдуньи завершили золотые серьги и обычный макияж с акцентом на глаза.