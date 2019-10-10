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На съемках нового фильма о Джеймсе Бонде вызвали особую тревогу (Видео)

На съемках нового фильма о Джеймсе Бонде вызвали особую тревогу (Видео)
14:45 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости культуры:Во время съемок фильма "Не время умирать" дела в Брайз Нортоне пошли наперекосяк.

Съемки нового фильма проходили на авиабазе в Брайз Нортоне, и после того, как съемочная группа оставила фургон, который они использовали на съемочной площадке, истек срок действия разрешения на охрану. Обнаружение фургона привело охрану базы в состояние повышенной безопасности, из которой было эвакуировано около 400 человек.

"300-метровый кордон был введен в действие, пока его осматривали команды по обезвреживанию бомб. Это большая ошибка сделала огромный риск для безопасности людей", - сказал источник The Sun.

"Не время умирать" - это 25-й фильм о Бонде, и последний с участием Дэниела Крэйга. Премьера фильма в Великобритании ожидается 3 апреля 2020 года. В украинский прокат он выйдет 9 апреля 2020 года.

На прошлой неделе Крэйг выступил с прощальной речью перед съемочной группой "Не время умирать". "Я просто хочу сказать, и я действительно очень пьян, поэтому я не буду продолжать долго, это был один из лучших и интересных опытов, которые у меня когда-либо были", - сказал Крейг.

Джеймс Бонд возвращается: опубликован первый постер нового фильма "Не время умирать" (Фото)

Что касается сюжета нового фильма, то продюсер Барбара Брокколи ранее в этом году сказала, что "Не время умирать" начнется с того, что Бонд "наслаждается" в своей жизнью в Ямайке после отставки.

В фильме снимались Рэйф Файнс, Рори Киннир, Бен Уишоу, Наоми Харрис, Леа Сейду и Рами Малек.

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Джеймс Бонд, Новый фильм, Дэниел Крейг, Агент 007, Рэйф Файнс, Постер, Бен Уишоу, Леа Сейду, Наоми Харрис, Не время умирать, No Time To Die.
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