Тимоти Шаламе и Джоэл Эдгертон презентовали драму "Король" в Южной Корее (Видео)

Новости культуры:Тимоти Шаламе и Джоэл Эдгертон появились перед фотокамерами в компании режиссера картины "Король" Дэвида Мишо во время Международного кинофестиваля Южной Корее.

Актеры представили зрителям свою новую работу, а также встретились с фанатами и рассказали о снятой картине после ее показа.

"Король" - драма австралийского режиссера Дэвида Мишо, созданная по историческим хроникам Уильяма Шекспира. Сюжетная линия рассказывает о событиях, которые происходили в Англии 15-го века. Работа английского драматурга неоднократно подвергалась различным интерпретациям и художественным постановкам. Экранизация 1989-го года даже завоевала премию "Оскар".

Удастся ли Дэвиду Мишо добиться того же с версией Шекспира, пока неясно. По итогам Венецианского кинофестиваля картина получила противоречивые отзывы. BBC и The Guardian оценили фильм на 3 балла из 5, а критики Vanity Fair добавили, что "без языка, на котором говорил Шекспир, это просто исторически неточный фильм про сражение короля".

Однако нашлись и те, кто отметил великолепную игру и талант актеров. Среди них - критики Лоренцо Чоркало, британская журналистка Билли Мелисса и издание Variety.

"Король" выйдет ограниченным прокатом 11 октября, а также станет доступен на платформе Netflix с 1-го ноября.