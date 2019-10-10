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Тимоти Шаламе и Джоэл Эдгертон презентовали драму "Король" в Южной Корее (Видео)

Тимоти Шаламе и Джоэл Эдгертон презентовали драму "Король" в Южной Корее (Видео)
16:49 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Twitter

Новости культуры:Тимоти Шаламе и Джоэл Эдгертон появились перед фотокамерами в компании режиссера картины "Король" Дэвида Мишо во время Международного кинофестиваля Южной Корее.

Актеры представили зрителям свою новую работу, а также встретились с фанатами и рассказали о снятой картине после ее показа.

"Король" - драма австралийского режиссера Дэвида Мишо, созданная по историческим хроникам Уильяма Шекспира. Сюжетная линия рассказывает о событиях, которые происходили в Англии 15-го века. Работа английского драматурга неоднократно подвергалась различным интерпретациям и художественным постановкам. Экранизация 1989-го года даже завоевала премию "Оскар".

Удастся ли Дэвиду Мишо добиться того же с версией Шекспира, пока неясно. По итогам Венецианского кинофестиваля картина получила противоречивые отзывы. BBC и The Guardian оценили фильм на 3 балла из 5, а критики Vanity Fair добавили, что "без языка, на котором говорил Шекспир, это просто исторически неточный фильм про сражение короля".

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Однако нашлись и те, кто отметил великолепную игру и талант актеров. Среди них - критики Лоренцо Чоркало, британская журналистка Билли Мелисса и издание Variety.

"Король" выйдет ограниченным прокатом 11 октября, а также станет доступен на платформе Netflix с 1-го ноября.

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Все по теме:

Южная Корея, Фильм, Король, Новый фильм, Драма, Джоэл Эдгертон, The King, Тимоти Шаламе.
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