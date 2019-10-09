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Среда, 09.10.2019
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Заменит Элизабет Мосс: Кирстен Данст сыграет в фильме "Власть собаки"

Заменит Элизабет Мосс: Кирстен Данст сыграет в фильме "Власть собаки"
16:00 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Кирстен Данст снимется в фильме по книге Томаса Саваджа вместо Элизабет Мосс.

Американская актриса ведет окончательные переговоры, чтобы присоединиться к Бенедикту Камбербэтчу в фильме "Власть собаки" (The Power of the Dog), права на который выкупил Netflix.

Как сообщает Variety, Кирстен Данст заменит в картине Элизабет Мосс, которая была вынуждена покинуть проект из-за конфликта графиков, связанных со съемками в новом сезоне сериала "Рассказа служанки".

Основой фильма станет одноименная новелла Томаса Саваджа, которая вышла в 1967 году. Действия разворачиваются в Монтане, где два брата-антипода Фил и Джордж являются владельцами одного ранчо. Джордж тайно женится на местной вдове Роуз. Когда об этом узнает Фил, он устраивает против нее настоящую войну.

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Режиссером выступит обладательница "Оскара" Джейн Кэмпион.

Съемки фильма стартуют в конце этого года, премьера запланирована на 2021 год в кинотеатрах и на платформе Netflix.

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Кино, Фильм, Роль, Кирстен Данст, Власть собаки.
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