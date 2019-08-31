Кирстен Данст получила звезду на Аллее Славы: счастливые фото американской актрисы

Новости шоу бизнеса:Только недавно Кирстен Данст жаловалась на то, что Голливуд игнорирует ее заслуги, а в этот четверг получила звезду на Аллее Славы.

37-летнюю актрису поддержал ее супруг Джесси Племонс и их 15-месячный сын Эннис, для которого церемония награждения стала первым в жизни выходом в свет.

Звезда культовой комедии "Добейся успеха" добилась своего. На торжественную церемонию вместе с Кирстен пришли также ее родители Клаус и Инес, брат актрисы Кристиан и постановщица "Марии Антуанетты" София Коппола. Актрису, которая и без того едва сдерживала эмоции, еще больше растрогала речь ее мужа Джесси.

"Я так горжусь тобой сейчас. Мне повезло узнать тебя не только как блестящую актрису, но и как потрясающего человека. Ты прекрасная мать, жена, дочь, сестра и друг, поэтому мы все здесь сегодня, поэтому мы так любим тебя. Ты лучшая женщина, какую я встречал, и единственная в своем роде. Мне так повезло, что ты появилась в моей жизни, и Аллее Славы повезло, что твое имя теперь здесь", - сказал Племонс.

Муж Кирстен Данст - актер Джесси Племонс

Кирстен Данст со своей семьей

Звезда на Аллее Славы

А ведь всего несколько дней назад Данст посетовала в интервью радиостанции Sirius XM, что ее актерскую карьеру не принимают в серьез:

"Меня никогда не номинировали ни за какие роли. Ну, может, пару раз на "Золотой глобус", когда я была еще маленькой, и один раз - за "Фарго". Может, они просто думают, что я всего лишь та девчонка из "Добейся успеха"".