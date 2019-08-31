Скачать
Суббота, 31.08.2019
Данилюк о подписании газового соглашения с Польшей и США: Исторический день
Данилюк о подписании газового соглашения с Польшей и США: Исторический день
Зеленский не сможет встретиться с представителями диаспоры в Польше
Зеленский не сможет встретиться с представителями диаспоры в Польше
Ярмоленко забил гол за Вест Хэм (Видео)
Ярмоленко забил гол за Вест Хэм (Видео)
Тройная камера на 48 Мп и Infinity-U AMOLED-экран: характеристика Samsung Galaxy A90 5G (Фото)
Тройная камера на 48 Мп и Infinity-U AMOLED-экран: характеристика Samsung Galaxy A90 5G (Фото)

Кирстен Данст получила звезду на Аллее Славы: счастливые фото американской актрисы

Смотрите фото (6)
Кирстен Данст получила звезду на Аллее Славы: счастливые фото американской актрисы
19:17 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Телеграф EPA

Новости шоу бизнеса:Только недавно Кирстен Данст жаловалась на то, что Голливуд игнорирует ее заслуги, а в этот четверг получила звезду на Аллее Славы.

37-летнюю актрису поддержал ее супруг Джесси Племонс и их 15-месячный сын Эннис, для которого церемония награждения стала первым в жизни выходом в свет.

Звезда культовой комедии "Добейся успеха" добилась своего. На торжественную церемонию вместе с Кирстен пришли также ее родители Клаус и Инес, брат актрисы Кристиан и постановщица "Марии Антуанетты" София Коппола. Актрису, которая и без того едва сдерживала эмоции, еще больше растрогала речь ее мужа Джесси.

"Я так горжусь тобой сейчас. Мне повезло узнать тебя не только как блестящую актрису, но и как потрясающего человека. Ты прекрасная мать, жена, дочь, сестра и друг, поэтому мы все здесь сегодня, поэтому мы так любим тебя. Ты лучшая женщина, какую я встречал, и единственная в своем роде. Мне так повезло, что ты появилась в моей жизни, и Аллее Славы повезло, что твое имя теперь здесь", - сказал Племонс.

Муж Кирстен Данст - актер Джесси Племонс

Кирстен Данст со своей семьей

Звезда на Аллее Славы

Венецианский кинофестиваль 2019: Брэд Питт представил фильм "К звездам" в обычной водолазке

А ведь всего несколько дней назад Данст посетовала в интервью радиостанции Sirius XM, что ее актерскую карьеру не принимают в серьез:

"Меня никогда не номинировали ни за какие роли. Ну, может, пару раз на "Золотой глобус", когда я была еще маленькой, и один раз - за "Фарго". Может, они просто думают, что я всего лишь та девчонка из "Добейся успеха"".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Кирстен Данст, Американская актриса, Джесси Племонс, Звезда на Аллее Славы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Весомые причины чаще есть помидоры
02 Гриневич передала новому министру образования и науки "переходные книги"
03 Сегодня пятая годовщина трагедии в Азовском море - ГСПУ (Видео)
04 Маникюр 2019: магия кофейных оттенков на ноготках
05 Луценко в последний рабочий день забрал у Горбатюка 20 дел
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дуда поддержал территориальную целостность Украины
Дуда поддержал территориальную целостность Украины
Польша намерена &quot;выставить счет&quot; Германии за Вторую мировую
Польша намерена "выставить счет" ФРГ за Вторую мировую
Протесты в Москве: сегодня без задержаний
Протесты в Москве: сегодня без задержаний
Не одни мы грешны: древние цивилизации также вредили природе
Не одни мы грешны: древние цивилизации также вредили природе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь