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Венецианский кинофестиваль 2019: Брэд Питт представил фильм "К звездам" в обычной водолазке

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Венецианский кинофестиваль 2019: Брэд Питт представил фильм "К звездам" в обычной водолазке
15:43 Сегодня Телеграф

Новости культуры:В Италии 28 августа стартовал один из самых важных событий киноиндустрии.

76-й Венецианский кинофестиваль продлится до 7 сентября. В это время грандиозное светское мероприятие посетят много мировых знаменитостей, среди которых можно выделить звезду сериала "Большая маленькая ложь" Лору Дерн, также самая высокооплачиваемая актриса в мире Скарлетт Йоханссон, номинантка на премию "Оскар" Рут Негга и многие другие.

Одними из первых гостей на кинофестивале стали голливудские актеры нового американского фантастического фильма "К звездам".

Напомним, что картина повествует о космонавте по имени Рой МакБрайд, который отправляется на поиски своего давно потерянного отца, Клиффорда МакБрайда. Возможно, только в космосе он сможет найти ответы на давно беспокоящие его вопросы, в том числе и почему весь мир считает его отца опасным изменником.

На одном из фотоколлов присутствовали Брэд Питт, который исполняет главную роль в картине, американская актриса Лив Тайлер, ирландская актриса ирландо-эфиопского происхождения Рут Негга, а также режиссер Джеймс Грей.

Брэд Питт был не в дорогом джентельменском костюме, а в неряшливых брюках, легкой серой водолазке и любимой фуражки актера.

Лив Тайлер присутствовала в ярком платье модного бренда Stella McCartney из последней коллекции Resort 2020.

Во второй раз актеры посетили мероприятие уже в более демократичных нарядах. 

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Уточним, что в 2018 году главный приз Венецианского кинофестиваля в Италии получила черно-белая мексиканская кинокартина "Рома" поставленная режиссером Альфонсо Куароном.

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Италия, Брэд Питт, Венецианский кинофестиваль, Лив Тайлер, К звездам, Венецианский кинофестиль 2019.
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