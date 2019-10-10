Скачать
Четверг, 10.10.2019
"Нормандская четверка" соберется в ноябре, дата скоро будет известна
"Нормандская четверка" соберется в ноябре, дата скоро будет известна
Зеленский: С Турцией у нас сейчас очень неплохие отношения
Зеленский: С Турцией у нас сейчас очень неплохие отношения
Украина - Литва: слова Шевченко перед матчем
Украина - Литва: слова Шевченко перед матчем
"Танцы со звездами 2019": легенда паркета Григорий Чапкис вернется в проект
"Танцы со звездами 2019": легенда паркета Григорий Чапкис вернется в проект

Появился дублированный трейлер фильма "Аббатство Даунтон" (Видео)

Появился дублированный трейлер фильма "Аббатство Даунтон" (Видео)
22:13 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:В украинский прокат картина выйдет 28 ноября 2019 года.

В сети появился дублированный трейлер полнометражного фильма по мотивам популярного телесериала "Аббатство Даунтон".

Сюжет будущей ленты будет разворачиваться через 10 лет после событий, описанных в последнем эпизоде сериала. Сценарий для этой картины написал Джуллиан Феллоуз, который работал и над сюжетом оригинального сериала. А режиссером фильма выступил Брайан Персивал.

Ранее британская актриса Мишель Докери поделилась кадром со съемочной площадки. В картине также снимаются другие актеры из оригинального сериала – Мэттью Гуд (Генри Талбот), Мегги Смит (вдовствующая графиня Грэнтэм) и Хью Бонневилль (граф Грэнтэм). Также уже представлены персонажные постеры картины.

В украинский прокат выходит фильм "Двойник"

Напомним, сериал "Аббатство Даунтон" выходил с 2010 по 2015 год. За это время он 69 раз номинировался на телевизионную премию "Эмми", что является рекордом среди всех сериалов, снятых за пределами США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Фильм, Сериал, Актеры, Видео, Трейлер, Аббатство Даунтон, Киноиндустрия, Съемки фильма, Хью Бонневиль, Мэгги Смит, Мишель Докери, фильм "Аббатство Даунтон", Студии Focus Features, Студия Carnival Films, Focus Features, Downton Abbey.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дожди и грозы: прогноз погоды на 10-11 октября
02 Гороскоп на завтра, 10 октября 2019: все знаки Зодиака
03 Оригинальные поздравления с Днем рождения на 10 октября
04 Пресс-марафон Владимира Зеленского: онлайн-трансляция (Видео)
05 Гиперзвуковое оружие Украины?: чем удивило "Южное" на выставке "Оружие и безопасность - 2019" (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский: Мы не обслуживающий персонал политики США
Зеленский: Мы не обслуживающий персонал политики США
Зеленскому не предлагали обменять Крым на мир на Донбассе
Зеленскому не предлагали обменять Крым на мир на Донбассе
В США не изменились настроения граждан о работе Трампа
В США не изменились настроения граждан о работе Трампа
Принц Гарри и Меган Маркл планируют переехать из Великобритании (Фото)
Принц Гарри и Меган Маркл планируют переехать из Великобритании (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь