Появился дублированный трейлер фильма "Аббатство Даунтон" (Видео)

Новости культуры:В украинский прокат картина выйдет 28 ноября 2019 года.

В сети появился дублированный трейлер полнометражного фильма по мотивам популярного телесериала "Аббатство Даунтон".

Сюжет будущей ленты будет разворачиваться через 10 лет после событий, описанных в последнем эпизоде сериала. Сценарий для этой картины написал Джуллиан Феллоуз, который работал и над сюжетом оригинального сериала. А режиссером фильма выступил Брайан Персивал.

Ранее британская актриса Мишель Докери поделилась кадром со съемочной площадки. В картине также снимаются другие актеры из оригинального сериала – Мэттью Гуд (Генри Талбот), Мегги Смит (вдовствующая графиня Грэнтэм) и Хью Бонневилль (граф Грэнтэм). Также уже представлены персонажные постеры картины.

Напомним, сериал "Аббатство Даунтон" выходил с 2010 по 2015 год. За это время он 69 раз номинировался на телевизионную премию "Эмми", что является рекордом среди всех сериалов, снятых за пределами США.