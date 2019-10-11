Скачать
Пятница, 11.10.2019
Дайджест ключевых новостей Украины и мира за 10 октября
Дайджест ключевых новостей Украины и мира за 10 октября
Зеленский о ликвидации ОАСК: Мне "ручной" никто не нужен
Зеленский о ликвидации ОАСК: Мне "ручной" никто не нужен
Красюк назвал главную цель Усика в хэвивейте
Красюк назвал главную цель Усика в хэвивейте
Приметы и обряды на 11 октября - День Харитона Исповедника
Приметы и обряды на 11 октября - День Харитона Исповедника

Роберт Паттинсон может получить "Оскар" за фильм "Маяк"

Роберт Паттинсон может получить "Оскар" за фильм "Маяк"
09:02 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:В "Маяке" снялись всего два актера, и оба будут участвовать в грядущем сезоне наград.

В "Маяке" снялись всего два актера, и оба будут участвовать в грядущем сезоне наград.

Черно-белый хоррор режиссера Роберта Эггерса рассказывает о двух смотрителях маяка, которые живут посреди океана и полностью изолированы от цивилизации. Картина получила признание и на Каннском фестивале, и среди зрителей, поставивших фильму 9,5 балла из 10 по версии Rotten Tomatoes.

Черно-белый хоррор режиссера Роберта Эггерса рассказывает о двух смотрителях маяка, которые живут посреди океана и полностью изолированы от цивилизации. Картина получила признание и на Каннском фестивале, и среди зрителей, поставивших фильму 9,5 балла из 10 по версии Rotten Tomatoes.

Волан-де-Морт навсегда: звезда Гарри Поттера Рэйф Файнс не хочет отдавать свою роль

Скорее всего, Дефо также продвинут на премию как актера второго плана. Роберт будет бороться за статуэтку впервые, а вот его старший коллега был уже четыре раза номинирован Киноакадемией. если он не получит приз и в этом году, то сравняет счет по количеству проигранных "Оскаров" с Леонардо ДиКаприо. Кстати, Ди Каприо также поучаствует в кинопремии вместе с Брэдом Питтом, своим партнером по ленте "Однажды в Голливуде".

2019 год можно считать успешным для карьеры Роберта. После съемок в "Маяке" актер примерил черный плащ и маску, чтобы сыграть Бэтмена в экранизации 2021 года. Предыдущий исполнитель роли Черного рыцаря, актер Кристиан Бэйл, одобрил Паттинсона, назвав его "хорошим выбором".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Кино, Оскар, Роберт Паттинсон, Знаменитости, Награды, Актер, Маяк, Кинопремии, Фильм Маяк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 11 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Порошенко прокомментировал пресс-марафон Зеленского: задал неудобные вопросы
03 Продукты, которые помогут предотвратить повышение артериального давления
04 Смех до слез: у кого есть дети, тот поймет(Фото)
05 Зеленский: Порошенко будет отвечать за все, что сделал
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Бабье лето на пороге&quot;: прогноз погоды на 11-12 октября
"Бабье лето на пороге": прогноз погоды на 11-12 октября
Поход на Москву продолжается: &quot;изгонитель Путина&quot; намерен завершить начатое (Видео)
"Изгонитель Путина" намерен продолжить поход на Москву
&quot;Человек избран&quot;: Зеленский анонсировал назначение посла в США
"Человек избран": Зеленский анонсировал назначение посла в США
Когда Покровская родительская суббота в 2019 году
Когда Покровская родительская суббота в 2019 году
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь