Роберт Паттинсон может получить "Оскар" за фильм "Маяк"

Новости культуры:В "Маяке" снялись всего два актера, и оба будут участвовать в грядущем сезоне наград.

В "Маяке" снялись всего два актера, и оба будут участвовать в грядущем сезоне наград.

Черно-белый хоррор режиссера Роберта Эггерса рассказывает о двух смотрителях маяка, которые живут посреди океана и полностью изолированы от цивилизации. Картина получила признание и на Каннском фестивале, и среди зрителей, поставивших фильму 9,5 балла из 10 по версии Rotten Tomatoes.

Черно-белый хоррор режиссера Роберта Эггерса рассказывает о двух смотрителях маяка, которые живут посреди океана и полностью изолированы от цивилизации. Картина получила признание и на Каннском фестивале, и среди зрителей, поставивших фильму 9,5 балла из 10 по версии Rotten Tomatoes.

Скорее всего, Дефо также продвинут на премию как актера второго плана. Роберт будет бороться за статуэтку впервые, а вот его старший коллега был уже четыре раза номинирован Киноакадемией. если он не получит приз и в этом году, то сравняет счет по количеству проигранных "Оскаров" с Леонардо ДиКаприо. Кстати, Ди Каприо также поучаствует в кинопремии вместе с Брэдом Питтом, своим партнером по ленте "Однажды в Голливуде".

2019 год можно считать успешным для карьеры Роберта. После съемок в "Маяке" актер примерил черный плащ и маску, чтобы сыграть Бэтмена в экранизации 2021 года. Предыдущий исполнитель роли Черного рыцаря, актер Кристиан Бэйл, одобрил Паттинсона, назвав его "хорошим выбором".