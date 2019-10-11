Опубликован трейлер нового сериала "По правде говоря" от Apple TV+ (Видео)

Новости культуры:Сериал будет состоять из десяти эпизодов и выйдет 6 декабря.

Apple TV+ выпустил трейлер новой криминальной драмы "По правде говоря" (Truth Be Told).

Главные роли в сериале сыграли звезда сериала "Во все тяжкие" Аарон Пол, а также Октавия Спенсер ("Форма воды", "Ма") и Лиззи Каплан ("Касл Рок"). Одним из продюсеров выступила Риз Уизерспун.

Шоу расскажет о журналистке Поппи Парнел - много лет назад она помогла раскрыть громкое преступление и стала известной. Но спустя время в деле появились новые детали, указание на ошибку следствия, и теперь женщине предстоит встретиться с невиновным человеком, попавшим в тюрьму из-за нее.

Сериал, который будет состоять из десяти эпизодов, выйдет на новом стриминговом сервисе Apple TV+, 6 декабря.