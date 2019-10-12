Поезд "Киев - Война" показали на столичном вокзале

Новости культуры:Пять лет по маршруту Киев — Константиновка ходит поезд №126, который в народе прозвали "Киев - Война" из-за того, что он идет практически до линии фронта.

Презентация трейлера дебютного документального фильма Корнея Грицюка "Поезд "Киев - Война" состоялась 11 октября в Киеве, в конференц-зале Южного железнодорожного вокзала.

"Поезд "Киев - Война" - это дебютный полнометражный документальный фильм режиссера Корнея Грицюка. Драматическая история рейса "Киев - Константиновка", с уникальными судьбами, болью, воспоминаниями, тайнами, надеждами таких разных его пассажиров, является историей современной Украины. Лишь 12,5 часа разделяют мирный Киев и Константиновку - небольшой промышленный город на востоке страны, сразу за которым начинается фронт. Это время в поезде бок о бок проводят люди с разными характерами, социальным статусом, политическими взглядами и убеждениями. И все они стремятся мирно добраться. Этот фильм - голос людей, поиск диалога и путь к общему будущему", - говорится в сообщении.

"Я доволен тем, как прошли съемки. У нас было замечательное сотрудничество с АО "Украинская железная дорога". На первом месте для нас стояли этические вопросы и вопросы безопасности, ведь мы понимали, что большинство героев нашей картины, которые согласились с нами разговаривать, едут не на прогулку. С утра им проходить блок-посты и за каждую неудачную фразу человек может оказаться "на подвале" на неподконтрольной территории Донетчины", - рассказал режиссер Корней Грицюк.

Во время презентации авторы рассказали, что вокруг фильма будет построена и социальная медиа-кампания, которая будет включать размещение постеров и открыток с его героями.

"Наш проект - это не только фильм. Он должен решить определенные болезненные социальные вопросы в Украине. Медиакампания должна подготовить почву для мирного диалога в обществе. Для этого мы разместим плакаты и открытки в поездах с цитатами из интервью обычных людей - героев нашего фильма с их обращениями к нашим согражданам", - комментирует координатор проекта Наталья Исаева-Урбан.

В состав съемочной группы вошли: Сергей Пудич - продюсер, Кирилл Лазаревич - оператор, Василий Явтушенко - звукорежиссер, Артем Евтушенко - звукорежиссер съемок, Богдан Чумак - администратор.

Сейчас картина входит в стадию постпродакшна. Ее авторы планируют завершить производство в 2020 году и выпустить картину в прокат весной.

Проект реализуется благодаря финансированию Украинского культурного фонда и поддержке АО "Украинская Железная дорога".