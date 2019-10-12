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Суббота, 12.10.2019
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Джаред Лето расстроился, что его не взяли на роль Джокера (Фото)

Джаред Лето расстроился, что его не взяли на роль Джокера (Фото)
17:09 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Twitter

Новости культуры:Видеть актера в этой роли не хотят ни режиссеры, ни фанаты.

"Джокер" 2019 года попал в десятку лучших фильмов по версии IMDb, оказавшись между "Криминальным чтивом" и вестерном "Хороший, плохой, злой". Однако успех картины расстроил предыдущего исполнителя этой роли, актера Джареда Лето, которого исключили из всех будущих проектов DC.

Несмотря на то, что Лето сыграл безумного злодея в "Отряде самоубийц", он не появится ни во второй части фильма, ни даже в сольнике своей экранной возлюбленной Харли Квинн. Поэтому новость о том, что Тодд Филлипс пригласил сыграть Джокера Хоакина Феникса, заставила актера почувствовать себя "отчужденным". "Джаред Лето расстроился и оказался за бортом, узнав, что "Джокеру" дали зеленый свет", - пишет The Hollywood Reporter.

Всему виной критика, которая обрушилась на Джареда после выхода "Отряда самоубийц". Среди всех артистов, которые воплотили Джокера на экране, Лето признали худшим выбором.

 
 
 
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Отряд самоубийц 2: фильм остался без Джареда Лето

Конечно, можно понять, что вряд ли кто-то превзойдет мастерство Николсона, Леджера или Феникса в этой роли, но за ужасную игру актера даже номинировали на антипремию "Золотая малина".

Кстати, "Джокер" с Хоакином Фениксом вполне может получить продолжение. Феникс признался в том, что сумасшедший клоун стал ролью его мечты, которую он не против исполнить снова в следующей части.

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Кино, Фильм, Роль, Главная роль, Персонаж, Джаред Лето, Джокер, Jared Leto.
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