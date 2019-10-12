Джаред Лето расстроился, что его не взяли на роль Джокера (Фото)

Новости культуры:Видеть актера в этой роли не хотят ни режиссеры, ни фанаты.

"Джокер" 2019 года попал в десятку лучших фильмов по версии IMDb, оказавшись между "Криминальным чтивом" и вестерном "Хороший, плохой, злой". Однако успех картины расстроил предыдущего исполнителя этой роли, актера Джареда Лето, которого исключили из всех будущих проектов DC.

Несмотря на то, что Лето сыграл безумного злодея в "Отряде самоубийц", он не появится ни во второй части фильма, ни даже в сольнике своей экранной возлюбленной Харли Квинн. Поэтому новость о том, что Тодд Филлипс пригласил сыграть Джокера Хоакина Феникса, заставила актера почувствовать себя "отчужденным". "Джаред Лето расстроился и оказался за бортом, узнав, что "Джокеру" дали зеленый свет", - пишет The Hollywood Reporter.

Всему виной критика, которая обрушилась на Джареда после выхода "Отряда самоубийц". Среди всех артистов, которые воплотили Джокера на экране, Лето признали худшим выбором.

Конечно, можно понять, что вряд ли кто-то превзойдет мастерство Николсона, Леджера или Феникса в этой роли, но за ужасную игру актера даже номинировали на антипремию "Золотая малина".

Кстати, "Джокер" с Хоакином Фениксом вполне может получить продолжение. Феникс признался в том, что сумасшедший клоун стал ролью его мечты, которую он не против исполнить снова в следующей части.