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Перезапуск уже не за горами: сеть разрывает новый трейлер "Ангелов Чарли" (Видео)

Перезапуск уже не за горами: сеть разрывает новый трейлер "Ангелов Чарли" (Видео)
19:58 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости культуры:Свежий трейлер фильма "Ангелы Чарли 3" с хорошо знакомыми персонажами, которых сыграют новые популярные актеры, уже покоряет сеть.

Первый официальный трейлер фильма "Ангелы Чарли 3" появился на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment 27 июня. Меньше, чем за сутки его посмотрели почти 2,5 миллиона пользователей. Такой спрос блестяще показал, что фанаты криминальной драмы заскучали за продолжением культовой истории. Поэтому, как оказалось, свежие трейлеры и премьера фильма не заставят себя ждать.

Ранее создатели третьего полнометражного эпизода сообщали, что фильм 2019 года станет скорее продолжением двух предыдущих частей, но точно не римейком.

О сюжете картины съемочная команда пока умалчивает, однако из видеороликов можно заметить, что любимое ангельское трио по-прежнему работает в лишь в команде. Для комфортности их работы им обеспечили быстрые автомобили, а для эффектности в кадре – смелые наряды.

"Ангелы Чарли" возвращаются: дебютный трейлер в новом составе (Видео)

Роли любимых ангелов в картине сыграли Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска, а их наставницей стала Элизабет Бэнкс. Премьера картины в Украине запланирована на 14 ноября 2019 года.

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Кино, Кристен Стюарт, Трейлер, Sony Pictures Entertainment, Ангелы Чарли, Наоми Скотт, Ангелы Чарли 3, Элла Балинска.
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