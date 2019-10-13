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"Общение зрителей приветствуется": HBO хочет обратить внимание на проблемы психического здоровья
HBO хочет обратить внимание на проблемы психического здоровья

"Общение зрителей приветствуется": HBO хочет обратить внимание на проблемы психического здоровья

"Общение зрителей приветствуется": HBO хочет обратить внимание на проблемы психического здоровья
15:26 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Новости культуры:HBO будет предупреждать зрителей о психических расстройствах героев своих сериалов.

Канал HBO объявил, что добавит "маркеры" осведомленности в сериалах, где есть персонажи, которые страдают от психических заболеваний, что бы идентифицировать их.

Этот шаг является частью инициативы под названием "Все в порядке", которая направлена на то, чтобы дестигматизировать психические заболевания и стимулировать разговор по вопросам психического здоровья. Ранее в этом году в докладе USC Annenberg Inclusion Initiative было установлено, что менее 2% всех героев фильма и примерно 7% телевизионных персонажей испытывают психические расстройства на экране, что не отражает тот факт, что около 20% населения США население сообщает о той или иной форме психического состояния или болезни каждый год.

Канал начал сотрудничать с Национальным альянсом по психическому здоровью (NAMI) для создания предупреждений, которые смоделированы на сланцах "Следующая программа оценена…", которые появляются перед фильмами и другими шоу. Список сериалов, перед которыми они появятся, включает в себя "Барри", "Эйфория", "Девочки" и "Клан Сопрано" и другие.

"HBO всегда был в на передовой линии рассказывания историй со сложными персонажами, некоторые из которых имеют дело с психическими заболеваниями, от "Сопрано" до "Эйфории", поощряя больше разговоров по различным аспектам психического здоровья", - сказал вице-президент по маркетингу в HBO Джейсон Малдериг. "Мы не говорим, "зрителям рекомендуется усмотрение". Мы говорим: "Общение зрителей приветствуется".

Также частью этой инициативы является серия коротких материалов под названием "Doctor Commentaries", в которую войдут беседы на соответствующие сцены из шоу HBO, посвященные психическим заболеваниям. Каждая серия будет длиться примерно 2-3 минуты и будет размещена на YouTube-каналах HBO и Dr. Mattu.

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"Легко не заметить симптомы психического заболевания и примеры психического здоровья, когда мы смотрим шоу", - сказал доктор Матту в своем заявлении. "Мы можем многому научиться в определенных сценах этих отобранных шоу, и мы надеемся, что комментарии дают зрителям новый взгляд на психическое здоровье".

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Кино, HBO, Канал, Психологические расстройства.
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