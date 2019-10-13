Роберт Дауни в роли Доктора Дулиттла: появились первый постер и трейлер (Видео)

Новости культуры:В Голливуде готовятся к громкой премьере фильма "Путешествие доктора Дулиттла" (The Voyage of Doctor Dolittle).

Поклонники киноленты не увидят Эдди Мерфи – роль ветеринара сыграет талантливый Роберт Дауни-младший. В воскресенье, 13 октября, в сети появился первый постер и трейлер фильма "Путешествие доктора Дулиттла".

На кадрах видно, что знаменитого ветеринара, который понимает язык животных, сыграл голливудский красавчик и звезда Marvel Роберт Дауни-младший. Кинолента расскажет о новых приключениях доктора Дулиттла и его увлекательном путешествии на лодке.

Сейчас представители компании Universal Pictures не разглашают деталей сюжета. Известно только, что озвучивать животных будут голливудские звезды Джон Сина, Марион Котияр, Рами Малек, Крэйг Робинсон, Селена Гомес и другие. Кроме этого, в фильме появятся Антонио Бандерас, Майкл Шин и Генри Коллетт. Премьера киноленты "Путешествие доктора Дулиттла" запланирована на январь 2020 года.

Сейчас сеть покоряет первый официальный трейлер к фильму "Путешествие доктора Дулиттла", в котором видно, что создатели решили немного отойти от привычного представления о серии этих фильмов. К съемкам привлекли не только одних из самых перспективных актеров, но и художников, которые создали потрясающую графику и спецэффекты.

Что известно о серии фильмов "Доктор Дулиттл"?

История об известном ветеринаре создана писателем Хью Лофтингом. Всего есть 12 книг, которые получили бешеную популярность в мире. Впервые экранизировать знаменитый сюжет взялись в 1967 году. Тогда главную роль исполнил актер Рекс Харрисон, а кинокартина получила премии Оскар за лучшую песню и визуальные эффекты.

Уже в 1998 году вышел римейк фильма с Эдди Мерфи в главной роли. Талантливая игра и мимика актера настолько понравилась зрителям, что кинолента стала одной из самых успешных. История знаменитого "Доктора Дулиттла" не базировалась на книгах, а авторы сценария только позаимствовали идею.

По их сюжету, главный герой с детства умел разговаривать с животными, но его отец отучил это делать. Через много лет Джон Дулиттл случайно сбивает собаку на дороге и возвращает свой особый дар. Слухи о враче, который понимает животных, быстро распространяются в лесу, поэтому герой получает много особых пациентов. Однако его работа приводит к неприятностям: доктора Дулиттла отправляют в психиатрическую больницу, а за его освобождение борются все животные.