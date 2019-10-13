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Мы хотели перчика добавить: Надежда Мейхер рассказала о поцелуях в сериале "Большие Вуйки" (Видео)

Мы хотели перчика добавить: Надежда Мейхер рассказала о поцелуях в сериале "Большие Вуйки" (Видео)
22:12 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры:На днях в Киеве состоялась долгожданная презентация сериала "Большие Вуйки", который вскоре появится на телеэкранах.

Многосерийный фильм привлек немалое внимание отечественных СМИ, а допремьерный показ посетили главные актеры. В частности, Надежда Мейхер, которая не обошла каверзные вопросы. 

В программе "Светская жизнь" она призналась, что в сериале она перевоплотилась в любимую девушку гуцула Ивана Петрука, которого сыграл Юрий Горбунов. Во время съемок актеры решили добавить пикантности отношениям их персонажей, поэтому внесли в сценарий коррективы: Надежда Мейхер и Юрий Горбунов страстно поцеловались перед камерой. Но если Екатерина Осадчая уже знает об этой сцене, то для мужа Надежды она станет сюрпризом.

"На самом деле поцелуи у нас получились абсолютно незапланированные. Мы хотели перчика немного добавить. Поэтому мой муж об этом еще не знает. Ты уже знаешь, что мы целовались с твоим мужем. Ну как целовались? Ну так, попробовали", – рассказала Надежда Мейхер Екатерине Осадчей.

Кроме этого, актриса призналась, что персонаж Галины был для нее очень интересным. Вжиться в роль Надежде Мейхер далось довольно легко, ведь она неоднократно сталкивалась с такими женщинами.

"Галя – такая себе скромная женщина, которая никак не может устроить свою жизнь, которая разочаровалась в мужчинах. И вот ей очень хочется встретить настоящую любовь, которая была бы взаимной. Поскольку я очень много в своей жизни путешествовала, ездила на гастроли поездом, то видела этих персонажей. Мне нравятся эти женщины, их прически, макияж, иногда такой намек на 90-е", – поделилась Надежда Мейхер.

Что известно о "Больших Вуйках"?

Премьера сериала "Большие Вуйки" состоится в понедельник, 14 октября. По сюжету, гуцулы из сериала "Последний солдат" едут в Киев, где их будут ждать нелегкие испытания. По просьбе сельского головы они будут пытаться получить средства на строительство дороги к селу.

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"Гуцулы, которые всю жизнь провели в горах, попадут в крупнейший мегаполис Украины. В столице им придется не только познакомиться с новыми персонажами, но и адаптироваться к новому ритму жизни. Современная квартира с множеством малознакомой техники, многолюдное метро с большими эскалаторами, торговые центры с соблазнительными предложениями, салоны красоты, гастрономические открытия и множество развлечений", – анонсировал Юрий Горбунов.

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Фильм, Знаменитости, Фото, Надежда Мейхер, Юрий Горбунов, Большие Вуйки.
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