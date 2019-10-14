Скачать
Понедельник, 14.10.2019
День защитника Украины: Зеленский почтил память погибших воинов (Фото)
День защитника Украины: Зеленский почтил память погибших воинов (Фото)
В ЕС хотят узнать позицию Украины по воплощению реформ
В ЕС хотят узнать позицию Украины по воплощению реформ
Официально: Свитолина выступит на Итоговом турнире WTA
Официально: Свитолина выступит на Итоговом турнире WTA
Полнолуние 14 октября 2019 года: чего стоит опасаться
Полнолуние 14 октября 2019 года: чего стоит опасаться

Актриса Дав Камерон хочет сыграть Гвен Стейси в "Человеке-пауке"

Актриса Дав Камерон хочет сыграть Гвен Стейси в "Человеке-пауке"
10:56 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:По мнению актрисы, Женщине-пауку полагается быть "немного сложной, как настоящие девушки".

И если актрису утвердят, у ЭмДжей появится серьезный повод для ревности.

Хоть ловкая Гвен Стейси десятилетиями плела паутину на страницах комиксов Marvel, после выхода на экраны полнометражного мультфильма "Человек-паук: Через вселенные" фанаты полюбили её еще сильнее. Первоначально появившись в образе Женщины-паука с Земли-65, Гвен определенно добавила задорные ноты панк-рока в разрастающуюся Вселенную Пауков. И в том случае, если у персонажа появится живое воплощение, им хочет стать уже как минимум одна актриса.

В интервью MTV Дав Камерон, которая озвучивала Гвен Стейси в мультфильме "Восход Marvel: Тайные войны", сказала, что хотела бы сыграть эту героиню в кино.

Я бы хотела сыграть Гвен Стейси. Я хотела бы сыграть Гвен-Паука, или Призрака-Паука, или любое другое воплощение, которое для неё выберут, ― сказала актриса.

Мы хотели перчика добавить: Надежда Мейхер рассказала о поцелуях в сериале "Большие Вуйки" (Видео)

Также Камерон назвала Женщину-паука "замечательным персонажем" и отметила, что "любит Эмму Стоун в последнем воплощении Гвен Стейси", имея в виду фильмы "Новый Человек-паук" и "Новый Человек-паук: Высокое напряжение". Также актриса поделилась, что возможность озвучивать Гвен была для неё большой честью, а потому она была бы рада попасть на прослушивание.

На роль Гвен Стейси у Камерон явно большие планы. Она заявила, что хотела бы быть на равных с Человеком-пауком и даже представлять собой "физическую угрозу".

Пока Гвен Стейси не появлялась в последней экранизации "Человека-паука", где Зендая играет возлюбленную Питера Паркера, но роль Женщины-паука в киновселенной очень важна, а значит, у зрителей есть все шансы увидеть ЭмДжей сгорающей от ревности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Кино, Актриса, Человек-паук, Гвен Стейси, Дав Камерон, Знамениость.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В ПА НАТО говорили о "плане Маршалла для Украины"
02 С праздником Покрова 2019: красивые поздравления в прозе, открытки
03 В НБУ сообщили об уменьшении объема наличных
04 В NASA озвучили дату запуска самой мощной ракеты в мире
05 Время прокачивать навыки: за что работодатели готовы поднимать зарплату
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Каков Покров, такова и зима: прогноз погоды на 14 октября
Каков Покров, такова и зима: прогноз погоды на 14 октября
Отбор на Евро-2020: расписание матчей 14 октября
Отбор на Евро-2020: расписание матчей 14 октября
Курсы евро и доллара стабильны: данные на 14 октября
Курсы евро и доллара стабильны: данные на 14 октября
Покров Пресвятой Богородицы 2019: оригинальные поздравления и открытки
Покров Пресвятой Богородицы 2019: оригинальные поздравления и открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь