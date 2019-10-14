Актриса Дав Камерон хочет сыграть Гвен Стейси в "Человеке-пауке"

Новости культуры:По мнению актрисы, Женщине-пауку полагается быть "немного сложной, как настоящие девушки".

И если актрису утвердят, у ЭмДжей появится серьезный повод для ревности.

Хоть ловкая Гвен Стейси десятилетиями плела паутину на страницах комиксов Marvel, после выхода на экраны полнометражного мультфильма "Человек-паук: Через вселенные" фанаты полюбили её еще сильнее. Первоначально появившись в образе Женщины-паука с Земли-65, Гвен определенно добавила задорные ноты панк-рока в разрастающуюся Вселенную Пауков. И в том случае, если у персонажа появится живое воплощение, им хочет стать уже как минимум одна актриса.

В интервью MTV Дав Камерон, которая озвучивала Гвен Стейси в мультфильме "Восход Marvel: Тайные войны", сказала, что хотела бы сыграть эту героиню в кино.

Я бы хотела сыграть Гвен Стейси. Я хотела бы сыграть Гвен-Паука, или Призрака-Паука, или любое другое воплощение, которое для неё выберут, ― сказала актриса.

Также Камерон назвала Женщину-паука "замечательным персонажем" и отметила, что "любит Эмму Стоун в последнем воплощении Гвен Стейси", имея в виду фильмы "Новый Человек-паук" и "Новый Человек-паук: Высокое напряжение". Также актриса поделилась, что возможность озвучивать Гвен была для неё большой честью, а потому она была бы рада попасть на прослушивание.

На роль Гвен Стейси у Камерон явно большие планы. Она заявила, что хотела бы быть на равных с Человеком-пауком и даже представлять собой "физическую угрозу".

Пока Гвен Стейси не появлялась в последней экранизации "Человека-паука", где Зендая играет возлюбленную Питера Паркера, но роль Женщины-паука в киновселенной очень важна, а значит, у зрителей есть все шансы увидеть ЭмДжей сгорающей от ревности.