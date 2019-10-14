Галь Гадот сыграет главную роль в драме о Холокосте "Ирена Сендлер" (Фото)

Галь Гадот, известная по роли Чудо-женщины в киновселенной Marvel, сыграет заглавную роль в историческом триллере "Ирена Сендлер". Этот фильм будет посвящен жизни польской активистки, которая во время Холокоста спасла от смерти две с половиной тысячи еврейских детей.
Фильм расскажет об участии Сендлер в деятельности польского подполья в ходе Второй мировой войны. Вместе с десятками других людей отважная женщина втайне вывозила детей из Варшавского гетто, помогая им получить поддельные документы и обрести семью. В 1943 году Сендлер была арестована гестапо. Несмотря на пытки, она так и не раскрыла никакой информации о детях. Впоследствии Сендлер была приговорена к смерти, но ее удалось спасти.
Производством картины займется Warner Bros совместно с компанией Pilot Wave, которую недавно основали сама Гадот и ее муж Ярон Версано. Также в качестве продюсера выступит Марк Платт.
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Pilot Wave is taking off! I’m so excited this is finally out. @jaronvarsano and I have been working on this for quite some time and I just CAN'T wait to bring to life all the amazing stories we're working on with all of our wonderfully talented partners“As producers, we want to help bring stories that have inspired us to life. Pilot Wave will create content that promotes the perspectives and experiences of unique people and produce impactful stories aimed at igniting the imagination.”
"Будучи продюсерами, мы хотим продвигать жизнеутверждающие истории. Pilot Wave будет создавать контент, посвященный опыту уникальных людей. Мы хотим, чтобы наши проекты были проникновенными и вдохновляющими", - говорят Гадот и Версано.
Сценарий для "Ирены Сендлер" напишет Жюстин Гилмер, которая до этого работала над картиной Harry Haft - это другой фильм на тему Холокоста, его выход запланирован на 2020 год. Кроме того, Гилмер поучаствовала в создании многих сериалов, в числе которых "В пустыне смерти" и "Сотня".