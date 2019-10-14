Галь Гадот сыграет главную роль в драме о Холокосте "Ирена Сендлер" (Фото)

Новости культуры:Израильская актриса исполнит роль Ирены Сендлер, которая уберегла тысячи детей от зверств нацистов.

Галь Гадот, известная по роли Чудо-женщины в киновселенной Marvel, сыграет заглавную роль в историческом триллере "Ирена Сендлер". Этот фильм будет посвящен жизни польской активистки, которая во время Холокоста спасла от смерти две с половиной тысячи еврейских детей.

Фильм расскажет об участии Сендлер в деятельности польского подполья в ходе Второй мировой войны. Вместе с десятками других людей отважная женщина втайне вывозила детей из Варшавского гетто, помогая им получить поддельные документы и обрести семью. В 1943 году Сендлер была арестована гестапо. Несмотря на пытки, она так и не раскрыла никакой информации о детях. Впоследствии Сендлер была приговорена к смерти, но ее удалось спасти.

Производством картины займется Warner Bros совместно с компанией Pilot Wave, которую недавно основали сама Гадот и ее муж Ярон Версано. Также в качестве продюсера выступит Марк Платт.

"Будучи продюсерами, мы хотим продвигать жизнеутверждающие истории. Pilot Wave будет создавать контент, посвященный опыту уникальных людей. Мы хотим, чтобы наши проекты были проникновенными и вдохновляющими", - говорят Гадот и Версано.

Сценарий для "Ирены Сендлер" напишет Жюстин Гилмер, которая до этого работала над картиной Harry Haft - это другой фильм на тему Холокоста, его выход запланирован на 2020 год. Кроме того, Гилмер поучаствовала в создании многих сериалов, в числе которых "В пустыне смерти" и "Сотня".