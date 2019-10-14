Скачать
Понедельник, 14.10.2019
Зеленский в Донецкой области: президент посетил передовую (Фото)
Зеленский в Донецкой области: президент посетил передовую (Фото)
"Нет капитуляции": в полиции отчитались о ситуации в Киеве
"Нет капитуляции": в полиции отчитались о ситуации в Киеве
Молодежная сборная Украины уверенно обыграла Грецию
Молодежная сборная Украины уверенно обыграла Грецию
Кто будет сопровождать Кейт Миддлтон и принца Уильяма в Пакистан (Фото)
Кто будет сопровождать Кейт Миддлтон и принца Уильяма в Пакистан (Фото)

Галь Гадот сыграет главную роль в драме о Холокосте "Ирена Сендлер" (Фото)

Галь Гадот сыграет главную роль в драме о Холокосте "Ирена Сендлер" (Фото)
18:26 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости культуры:Израильская актриса исполнит роль Ирены Сендлер, которая уберегла тысячи детей от зверств нацистов.

Галь Гадот, известная по роли Чудо-женщины в киновселенной Marvel, сыграет заглавную роль в историческом триллере "Ирена Сендлер". Этот фильм будет посвящен жизни польской активистки, которая во время Холокоста спасла от смерти две с половиной тысячи еврейских детей. 

Фильм расскажет об участии Сендлер в деятельности польского подполья в ходе Второй мировой войны. Вместе с десятками других людей отважная женщина втайне вывозила детей из Варшавского гетто, помогая им получить поддельные документы и обрести семью. В 1943 году Сендлер была арестована гестапо. Несмотря на пытки, она так и не раскрыла никакой информации о детях. Впоследствии Сендлер была приговорена к смерти, но ее удалось спасти. 

Производством картины займется Warner Bros совместно с компанией Pilot Wave, которую недавно основали сама Гадот и ее муж Ярон Версано. Также в качестве продюсера выступит Марк Платт.

Тор в негодовании: Капитан Америка поднял молот Тора в "Финале" (Фото, Видео)

"Будучи продюсерами, мы хотим продвигать жизнеутверждающие истории. Pilot Wave будет создавать контент, посвященный опыту уникальных людей. Мы хотим, чтобы наши проекты были проникновенными и вдохновляющими", - говорят Гадот и Версано.

Сценарий для "Ирены Сендлер" напишет Жюстин Гилмер, которая до этого работала над картиной Harry Haft - это другой фильм на тему Холокоста, его выход запланирован на 2020 год. Кроме того, Гилмер поучаствовала в создании многих сериалов, в числе которых "В пустыне смерти" и "Сотня".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Instagram, Актриса, Фото, Галь Гадот, Чудо-женщина, Израильская актриса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С праздником Покрова 2019: красивые поздравления в прозе, открытки
02 Заговоры и обряды на Покров 2019: на любовь, деньги и здоровье
03 В ПА НАТО говорили о "плане Маршалла для Украины"
04 В НБУ сообщили об уменьшении объема наличных
05 Приметы и обряды на 14 октября - Покров день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Каков Покров, такова и зима: прогноз погоды на 14 октября
Каков Покров, такова и зима: прогноз погоды на 14 октября
Украинские футболисты поздравили военных с Днем защитника Украины (Видео)
Украинские футболисты поздравили военных с Днем защитника Украины (Видео)
&quot;Если РФ согласится&quot;: Пристайко обозначил сроки встречи в &quot;нормандском формате&quot;
Пристайко обозначил сроки встречи в "нормандском формате"
Лучшие СМС-поздравления с праздником Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября
Лучшие СМС-поздравления с праздником Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь