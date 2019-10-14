Скачать
Понедельник, 14.10.2019
"Нет капитуляции": "Нацкорпус" поставил власти ультиматум
"Нет капитуляции": "Нацкорпус" поставил власти ультиматум
Урегулирование ситуации на Донбассе: Пристайко рассказал о "красных линиях"
Пристайко: Украина останется унитарным государством
Украина 1:0 Португалия: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2020
Украина 1:0 Португалия: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2020
Королевский тур: Кейт Миддлтон и принц Уильям приземлились в Пакистане (Фото)
Королевский тур: Кейт Миддлтон и принц Уильям приземлились в Пакистане (Фото)

Даже не пришлось готовиться к этой роли: Генри Кавилл о съемках в "Ведьмаке"

Даже не пришлось готовиться к этой роли: Генри Кавилл о съемках в "Ведьмаке"
21:34 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter

Новости культуры:Актера не пришлось вводить в курс дела, поскольку он уже давно разобрался и в натуре Геральта, и в неоднозначном мире "Ведьмака".

Казалось, что Генри Кавиллу стоило больших усилий заполучить роль Геральта из Ривии в грядущем сериале "Ведьмак", производством которого занялся Netflix. Актер страстно желал воплотить прославленного героя на экране и таки добился своего. Вместе с тем после многочисленных комментариев шоураннера Лорена Хиссрича стало понятно, что Кавилл сможет без труда перевоплотиться в Геральта. Соглашается с этим и сам актер.

Несмотря на неоспоримую сложность Геральта из Ривии и мира "Ведьмака" в целом, Кавилл заявил, что ему не потребовалось особой подготовки, чтобы слиться со своим новым персонажем. По словам актера, это стало возможно благодаря тому, что он является давним поклонником как романов Анджея Сапковского "Сага о ведьмаке", так и серии одноименных видеоигр, созданных польской студией CD Projekt RED. Именно эти источники легли в основу нового сериала.

Мне даже не пришлось готовиться к этой роли… Я дышу, я живу этим миром каждый день. При погружении в эти видеоигры у меня было достаточно времени и возможностей, чтобы проникнуться своим персонажем. Моя подготовка закончилась еще до того, как начался кастинг! — объяснил Генри.

Также Кавилл поделился, что ему не сразу довелось привыкнуть к костюму Геральта и его снаряжению: "Мне потребовалось некоторое время на адаптацию. Сначала я испытывал небольшой дискомфорт, но со временем я совершенно забыл обо всех неудобствах! Каждый день я оказываюсь на шаг ближе к воплощению своего персонажа. Это позволяет мне почувствовать, что значит быть Геральтом".

Стала известна дата выхода первого трейлера сериала "Ведьмак" (Фото)

"Ведьмак" станет доступен на потоковом сервисе Netflix уже в декабре. Помимо Кавилла, ключевые роли в сериале исполнили Аня Чалотра (Йеннифэр из Венгерберга), Фрейя Аллан (Цири) и Джои Бэти (Лютик).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Роль, Актер, Генри Кавилл, Ведьмак.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С праздником Покрова 2019: красивые поздравления в прозе, открытки
02 Заговоры и обряды на Покров 2019: на любовь, деньги и здоровье
03 В ПА НАТО говорили о "плане Маршалла для Украины"
04 В НБУ сообщили об уменьшении объема наличных
05 Приметы и обряды на 14 октября - Покров день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В ООН официально признали, что РФ нарушает Женевскую конвенцию в оккупированном Крыму
ООН: РФ нарушает Женевскую конвенцию в Крыму
Могерини оценила планы Украины по реформам и Донбассу
Могерини оценила планы Украины по реформам и Донбассу
&quot;Если РФ согласится&quot;: Пристайко обозначил сроки встречи в &quot;нормандском формате&quot;
Пристайко обозначил сроки встречи в "нормандском формате"
Теперь уж точно: Дэвид Харбор подтвердил отношения с Лили Аллен
Теперь уж точно: Дэвид Харбор подтвердил отношения с Лили Аллен
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь