Даже не пришлось готовиться к этой роли: Генри Кавилл о съемках в "Ведьмаке"

Новости культуры:Актера не пришлось вводить в курс дела, поскольку он уже давно разобрался и в натуре Геральта, и в неоднозначном мире "Ведьмака".

Казалось, что Генри Кавиллу стоило больших усилий заполучить роль Геральта из Ривии в грядущем сериале "Ведьмак", производством которого занялся Netflix. Актер страстно желал воплотить прославленного героя на экране и таки добился своего. Вместе с тем после многочисленных комментариев шоураннера Лорена Хиссрича стало понятно, что Кавилл сможет без труда перевоплотиться в Геральта. Соглашается с этим и сам актер.

Несмотря на неоспоримую сложность Геральта из Ривии и мира "Ведьмака" в целом, Кавилл заявил, что ему не потребовалось особой подготовки, чтобы слиться со своим новым персонажем. По словам актера, это стало возможно благодаря тому, что он является давним поклонником как романов Анджея Сапковского "Сага о ведьмаке", так и серии одноименных видеоигр, созданных польской студией CD Projekt RED. Именно эти источники легли в основу нового сериала.

Мне даже не пришлось готовиться к этой роли… Я дышу, я живу этим миром каждый день. При погружении в эти видеоигры у меня было достаточно времени и возможностей, чтобы проникнуться своим персонажем. Моя подготовка закончилась еще до того, как начался кастинг! — объяснил Генри.

Также Кавилл поделился, что ему не сразу довелось привыкнуть к костюму Геральта и его снаряжению: "Мне потребовалось некоторое время на адаптацию. Сначала я испытывал небольшой дискомфорт, но со временем я совершенно забыл обо всех неудобствах! Каждый день я оказываюсь на шаг ближе к воплощению своего персонажа. Это позволяет мне почувствовать, что значит быть Геральтом".

"Ведьмак" станет доступен на потоковом сервисе Netflix уже в декабре. Помимо Кавилла, ключевые роли в сериале исполнили Аня Чалотра (Йеннифэр из Венгерберга), Фрейя Аллан (Цири) и Джои Бэти (Лютик).