Зои Кравиц сыграет "Женщину-кошку" в новом "Бэтмене"

Новости культуры:Звезда телесериала "Большая маленькая ложь" Зои Кравиц получила роль Селины Кайл в новом "Бэмене".

Не так давно западные СМИ сообщили о том, что режиссер "Бэтмена" ищет темнокожую актрису на роль Селины Кайл в пару герою Роберта Паттинсона. По данным инсайдеров, фавориткой Мэтта Ривза была звезда "Большой маленькой лжи" Зои Кравиц, однако он не рассчитывал заполучить ее в свой фильм из-за загруженности актрисы.

Вероятно, сама звезда посчитала "Бэтмена" более многообещающим проектом, поскольку всего несколько часов назад Ривз сообщил поклонникам в Twitter, что Зои все-таки станет новой Женщиной-кошкой.

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что актрисе удалось обойти Ану де Армас, Эллу Балинска и Эйзу Гонсалес. Кравиц станет четвертой актрисой, которая воплотит образ Селины Кайл на больших экранов после Ли Меривезер в "Бэтмене" 1966 года, Мишель Пфайффер в "Возвращении Бэтмена" 1992 года и Энн Хэтэуэй в "Возвращении Темного рыцаря" 2012 года. (Холли Берри не относится к этому списку, так как она сыграла Пейшинс Филипс в сольном фильме 2004 года).

Примечательно, что играть Женщину-кошку Зои будет не впервой: в 2017 году она озвучила героиню в мультфильме "Лего Фильм: Бэтмен".

Подробности сюжета грядущего "Бэтмена" по-прежнему не раскрываются. Кравиц с Паттинсоном остаются единственными утвержденными актерами. Также переговоры со студией ведут Джона Хилл и Джеффри Райт.

Съемочный процесс должен стартовать в начале 2020 года. Премьера "Бэтмена" состоится 24 июня 2021 года.