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В Сети появились первые подробности ребута "Крутого Уокера"

В Сети появились первые подробности ребута "Крутого Уокера"
11:14 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:Автором сценария грядущего ребута станет Анна Фрике, известная по проектам "Сосны" и "Быть человеком".

Актер рад продолжить сотрудничество со ставшим ему родным телеканалом.

Пока зрители сопереживают братьям Винчестерам, которые схлестнулись с кровожадными зомби в финальном сезоне "Сверхъественного", Джаред Падалеки вовсю готовится к роли Корделла Уокера в новой версии популярного сериала 1990-х "Уокер, техасский рейнджер". Очевидно, актер только рад и дальше сотрудничать с каналом CW, на котором дебютировал в сериале "Девочки Гилмор" почти 20 лет назад.

Как и в оригинальном сериале, в центре сюжета "Крутого Уокера" окажется вдовец и отец двоих детей в исполнении Падалеки, который возвращается в родной Остин и обнаруживает, что там тоже не все гладко. 

 
 
 
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Watching #supernatural #season15 with Tom.... if he has nightmares, it’s not my fault... right??? #spn #spnfamily #akf

Публикация от Jared Padalecki (@jaredpadalecki)

Объединившись с одной из немногочисленных женщин-рейнджеров, Корделл будет следовать собственному моральному кодексу, чтобы навести порядок на городских улицах. Фоном для борьбы с преступным миром станет линия отношений Уокера с семьей. Он постарается найти общий язык со своими детьми и весьма консервативно настроенными родственниками, в то же время углубляясь в обстоятельства, при которых погибла его жена.

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Для Джареда Падалеки, который родился в Техасе, было важно оставаться ближе к семье, а потому роль в "Крутом Уокере" стала для него настоящим подарком. И слова главы телеканала CW Марка Педовица, который сказал, что в нем Падалеки и его партнер по "Сверхъестественному" Дженсен Эклс всегда найдут преданного фаната, тоже наверняка были приятны актеру.

Пока сообщается, что сюжет ребута будет полностью совпадать с оригинальным "Уокером", а дата премьеры не разглашается. Но все поклонники Джареда Падалеки могут уже сейчас поддерживать его героя Сэма Винчестера, присоединившись к просмотру финального сезона "Сверхъестественного".

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