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Давайте ценить своих родителей за все их усилия: фильмы о хороших "предках" (Видео)

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Давайте ценить своих родителей за все их усилия: фильмы о хороших "предках" (Видео)
14:05 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: miridei.com

Новости культуры:Воспитать детей, и вырастить из них достойных людей - дело не из простых. Фильмы с примерами хороших родителей.

Хорошие родители достойны наивысших похвал, вы согласны? Мудрый подход в воспитании детей позволяет взрастить замечательных людей. Однако быть родителем совсем непросто. Чтобы найти в себе силы для вдумчивой заботы о детях, можно поискать источники вдохновения в фильмах.

"Миссис Даутфайр"

Непутевые папаши и рады, что после развода жены забирают детей и снимают с отцов бремя заботы. Однако наш герой на них не похож. Дэниэла Хилларда печалит то, что детей ему дозволено видеть лишь раз в неделю. Не в силах пережить разлуки, Дэниэл решается на отчаянный шаг. Он переодевается в женское платье, гримируется и отправляется к бывшей супруге в роли новой няни.

Цикл фильмов "Терминатор"

Настоящая мать пойдет на все ради своего ребенка. Если надо, она даже будет биться в рукопашную с роботами, угрожающими жизни ее чада. Бесспорно, цикл фильмов о Терминаторе показывает нам пример безграничной материнской заботы в образе бесстрашной Сары Коннор.

"Моя жизнь"

Вам нравятся фильмы о съемках фильмов? Тогда не пропустите эту душевную ленту. Боб и Гэйл Джонсы ожидают радостного события – появления на свет их первенца. Однако радость омрачена печальным известием: врачи диагностируют у Боба рак. Прогнозы неутешительны, ведь бедолаге осталось жить всего ничего. Не желая оставлять сына без отцовской заботы, Боб начинает снимать фильм о самом себе, в котором дает жизненные советы своему горячо любимому ребенку.

Цикл фильмов "Семейка Аддамс"

Какими бы чудаковатыми ни были Аддамсы, бесспорно, что семейные ценности для них превыше всего. Супруги Гомес и Мартиша, дядюшка Фестер и бабуля души не чают в толстячке Пагсли и его мрачноватой сестренке по имени Уэнздэй. Скоро в семье появится третий ребенок и Аддамсы вновь проявят себя как самые заботливые родители в мире.

"Маленькая мисс Счастье"

Замечательный фильм в жанре роуд-муви идеально подходит для семейного просмотра. В центре сюжета история маленькой Олив Хувер, которой удалось сплотить семью. Больше всего на свете Оливер хочется победить в конкурсе красоты, но отправиться в путешествие одной малышке никак нельзя. Мама, папа, брат, дедушка и дядя садятся в микроавтобус вместе с Олив, чтобы осуществить мечту ребенка. Впереди Хуверов ждет немало приключений!

"Отец невесты"

Ремейк одноименной комедии 1950 года и трогательный фильм о знакомстве с родителями. Главный герой – Джон Бенкс – опомнится не успел, как его крохотная дочь выросла и превратилась в красивую молодую женщину. Энни скоро выйдет замуж и одна мысль о расставании с дочуркой сводит Бенкса с ума. Мудрая жена помогает супругу смириться с фактом: дочь выросла и ей пора научиться жить без папиной опеки.

"За бортом"

Искрометная лента о потери памяти считается классикой комедий. Оригинал, о котором пойдет речь, увидел свет в 1987 году. В 2018-ом на большие экраны вышел ремейк, который публика встретила довольно холодно. Переплюнуть славу первой ленты сценаристам не удалось. Джоанна Стэйтон – богатая светская львица, способная любого свести с ума своими капризами. Она порядком напакастила своему бывшему работнику, оставив его без средств к существованию. Прознав, что Джоанна лишилась памяти, Дин Проффитт решает отомстить. Он выдает себя за мужа Джоанны и знакомит ее со своими детишками. Мисс Стэйтон берется воспитывать мальчишек, которых считает родными сыновьями.

"В погоне за счастьем"

Потрясающая драма о преодолении жизненных трудностей, основанная на реальных событиях. За душу трогает актерская игра Уилла Смитта и его родного сына. Сюжет описывает непростое становление Криса Гарднера – отца-одиночки, которому удалось добиться мечты и сколотить приличное состояние. Однако путь к успеху и богатству был тернистым. Невзирая на все сложности, Крис все время оставался рядом со своим маленьким сынишкой.

"Похищение"

Карла Дайсон – обычная официантка и мать-одиночка, переживающая нелегкий период развода. Желая развлечь своего сынишку, Карла отводит Фрэнки на людный карнавал, где вот-вот разразится настоящая драма. Дайсон на время теряет сына из виду, а потом замечает, как незнакомка заталкивает Фрэнки в машину. Обезумев от ужаса, мать бросается в погоню за похитительницей.

"Девять жизней"

Один из лучших фильмов о кошках порадует вас забавными комедийными ситуациями. Тома Бренда сложно назвать хорошим мужем и отцом, однако скоро все изменится. Отправившись на поиски подарка для дочурки, мистер Бренд забрел в странный магазинчик, где таинственный торговец превратил его в… кота! Том сам стал подарком для дочери, которая отчаянно нуждается в заботе. Человеку придется несладко в кошачьей шкуре, но только так можно исправить ошибки прошлых лет и наладить отношения с ребенком. Вам понравилась наша подборка? Тогда обязательно посмотрите комедии про озорных детей, которые заставят вас посмеяться и научат проще относиться к детским проказам.

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Давайте ценить своих родителей за все их усилия и будем сами проявлять себя с лучшей стороны, воспитывая своих детей. Наслаждайтесь этими лентами, извлекайте уроки и делайте выводы. Приятного вам просмотра!

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Дети, Воспитание, Родители, Пример, Выводы, Уроки, Просмотр фильма, Достойные люди.
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