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"Удивительная миссис Мейзел": дебютный трейлер нового сезона сериала (Видео)

"Удивительная миссис Мейзел": дебютный трейлер нового сезона сериала (Видео)
11:57 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Amazon показал трейлер третьего сезона "Удивительной миссис Мейзел".

Студия Amazon, которая готовится к съемкам в Новой Зеландии сериала по "Властелину колец", представила официальный трейлер третьего сезона комедийного проекта "Удивительная миссис Мейзел".

К своим ролям вернутся Рэйчел Броснахэн, получившая за эту роль "Эмми", Тони Шалуб, Алекс Борштейн и другие. В качестве приглашенной звезды в сериале сыграет Стерлинг К. Браун.

Новый сезон расскажет о том, как главная героиня отправляется в свой дебютный стенд-ап тур по Америке. Действие сюжета развернется в разных городах, в том числе и во Флориде.

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Третий сезон будет состоять из восьми серий, которые выйдут на Amazon Prime 6 декабря.

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Кино, Сериал, Amazon, Трейлер, Удивительная миссис Мейзел.
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