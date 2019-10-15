"Удивительная миссис Мейзел": дебютный трейлер нового сезона сериала (Видео)

Новости культуры:Amazon показал трейлер третьего сезона "Удивительной миссис Мейзел".

Студия Amazon, которая готовится к съемкам в Новой Зеландии сериала по "Властелину колец", представила официальный трейлер третьего сезона комедийного проекта "Удивительная миссис Мейзел".

К своим ролям вернутся Рэйчел Броснахэн, получившая за эту роль "Эмми", Тони Шалуб, Алекс Борштейн и другие. В качестве приглашенной звезды в сериале сыграет Стерлинг К. Браун.

Новый сезон расскажет о том, как главная героиня отправляется в свой дебютный стенд-ап тур по Америке. Действие сюжета развернется в разных городах, в том числе и во Флориде.

Третий сезон будет состоять из восьми серий, которые выйдут на Amazon Prime 6 декабря.