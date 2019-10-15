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Amazon снимет фильм об известном футболисте

Amazon снимет фильм об известном футболисте
14:00 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости культуры:В съемках ленты также примет участие ряд известных тренеров и футболистов.

Компания Amazon намерена снять документальный фильм о бывшем форварде сборной Испании Фернандо Торресе. Об этом сообщает AS.

По информации источника, в съемках картины примут участие Рафаэль Бенитес, Диего Симеоне, Жозе Моуринью, Андрес Иньеста и Стивен Джеррард. Фильм будет рассказывать о карьере испанского форварда от его дебюта за Атлетико в мае 2001 года и до завершения карьеры в августе 2019 года.

Сообщается, что это будет полнометражная лента, а не часть какого-то другого проекта. Фильм будет доступен только на платформе Amazon Prime Video. Дата выхода картины пока неизвестна.

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Напомним, 35-летний Торрес выступал за Атлетико, Ливерпуль, Челси, Милан и Саган Тосу. Испанец является победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также двукратным чемпионом Европы и чемпионом мира.

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Все по теме:

Сборная Испании, Фернандо Торрес, Футбол, Новости футбола, Документальный фильм о Торресе.
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