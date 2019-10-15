Amazon снимет фильм об известном футболисте

Новости культуры:В съемках ленты также примет участие ряд известных тренеров и футболистов.

Компания Amazon намерена снять документальный фильм о бывшем форварде сборной Испании Фернандо Торресе. Об этом сообщает AS.

По информации источника, в съемках картины примут участие Рафаэль Бенитес, Диего Симеоне, Жозе Моуринью, Андрес Иньеста и Стивен Джеррард. Фильм будет рассказывать о карьере испанского форварда от его дебюта за Атлетико в мае 2001 года и до завершения карьеры в августе 2019 года.

Сообщается, что это будет полнометражная лента, а не часть какого-то другого проекта. Фильм будет доступен только на платформе Amazon Prime Video. Дата выхода картины пока неизвестна.

Напомним, 35-летний Торрес выступал за Атлетико, Ливерпуль, Челси, Милан и Саган Тосу. Испанец является победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также двукратным чемпионом Европы и чемпионом мира.