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Отбор на Евро-2020: расписание матчей 15 октября

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Отбор на Евро-2020: расписание матчей 15 октября
11:47 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Во вторник, 15 октября, состоятся девять матчей квалификационного раунда ЧЕ-2020.

15 октября будут сыграны матчи восьмого тура отборочного раунда на чемпионат Европы-2020 в группах D, F, G и J. В центральном матче игрового дня Швеция примет Испанию. В прямом эфире в Украине по ТВ покажут три игры: Финляндия - Армения (Футбол 1), Швеция - Испания (Футбол 1), Швейцария - Ирландия (Футбол 2).

Расписание матчей 15 октября

В группе D Гибралтар примет Грузию, а Швейцария проведет домашний матч с Ирландией. Оба матча начнутся в 21:45 по киевскому времени.

Турнирное положение команд в группе D:

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В группе F Швеция примет Испанию, Румыния сыграет с Норвегией, Фарерские острова проведут матч с Мальтой. Все матчи начнутся в 21:45 по киевскому времени.

Турнирное положение команд в группе F:

В группе G состоится "битва" аутсайдеров: Израиль примет Латвию, начало поединка в 21:45 по киевскому времени.

Турнирное положение команд в группе G:

В секстете J состоятся 3 матча: Лихтенштейн попробует отобрать очки у Италии (начало в 21:45 по киевскому времени), Финляндия примет Армению (начало в 19:00 по киевскому времени), Греция сыграет с Боснией и Герцеговиной (начало в 21:45 по киевскому времени).  

Турнирное положение команд в группе J:

Вашему вниманию результаты и видеообзоры матчей отбора на Евро-2020 за 14 октября.

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