Яремчук: Мы не как Россия, обыграли Шотландию и будем рассказывать, что можем выиграть Евро

Новости спорта:Роман Яремчук забил гол, но не стал придавать этой победе слишком большое значение.

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал победу над Португалией (2:1) в квалификации Евро-2020.

"Пока тяжело в это верить, много работали, благодарю наших болельщиков за такую поддержку. Хочется выходить на футбольное поле и умирать, доказывать, что мы лучше, чем сборная Португалии", — начал Яремчук во флеш-интервью телеканалу Футбол 1.

Яремчук очень быстро открыл счет в матче.

"Я оказался в нужное время в нужный момент. Но на этой неделе мы уделяли большое количество времени стандартным ситуациям. Раз 6 точно у нас была теория по этому поводу. Буду ли сегодня спать? Мне завтра лететь в Бельгию, чемпионат продолжается".

Затем форвард резко отреагировал на столь хороший результат, вспомнив высказывание одного из игроков сборной России, который отметил, что его команда может выиграть Евро.

"Очень приятно показать такой хороший результат. Мы не как Россия, обыграли Шотландию и будем рассказывать, что можем выиграть чемпионат Европы. Выиграли, все нормально, готовимся дальше. Улучшим свои качества, нужно еще много работать. Если расслабимся, получим пинок".