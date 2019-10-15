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Режиссер Джеймс Ганн сравнил "Стражей Галактики" с "Отрядом самоубийц"

Режиссер Джеймс Ганн сравнил "Стражей Галактики" с "Отрядом самоубийц"
14:31 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:Именно Ганн перенес на экран "Стражей Галактики", тем самым сделав их одними из самых популярных персонажей всей киновселенной Marvel.

Начались съемки нового "Отряда самоубийц". Несмотря на масштабы этого проекта, работа над фильмом доставляет режиссеру Джеймсу Ганну большую радость.

Среди поклонников комиксов Джеймс Ганн пользуется особым уважением.

После небольшого перерыва Ганн вернулся к адаптации комиксов, взявшись за постановку "Отряда самоубийц 2" для DC. Съемки фильма только начались, но очевидно, что Ганну сразу пришлось по душе оказаться в компании целой группы комиксовых злодеев. На вопрос, съемки какого из фильмов дались ему труднее всего, Ганн ответил: 

 
 
 
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Some of #TheSuicideSquad (and Pom). Many of us are doing weird things in this photo. After a screening of Joker (thanks @wbpictures!)

Публикация от James Gunn (@jamesgunn)

Каждый проект по-своему труден. Фильм "Супер" оказался изматывающим физически ― так много съемочного материала и так мало времени, чтобы всё успеть. Первая часть "Стражей Галактики" была пугающей, потому что я не знал, почувствуют ли люди тот заряд эмоций, который заложен в фильм. "Стражи Галактики 2" обернулись для меня наибольшими трудностями из-за моего психического состояния. "Отряд самоубийц" ― наиболее сложный и масштабный проект, но до сих пор он получается и самым веселым. Так что думаю, что тяжелее всего мне было работать над вторыми "Стражами Галактики".

Билли Портер в роли феи-крестницы в экранизации "Золушки" (Фото)

Новый "Отряд самоубийц" ― едва ли не самый ожидаемый фильм из расширенной вселенной DC. Во многом такой ажиотаж связан с привлечением к проекту Джеймса Ганна. Картина станет продолжением "Отряда самоубийц" Дэвида Эйра ― выйдя в 2016 году, этот фильм не сумел завоевать симпатии зрителей и критиков. Учитывая послужной список Ганна и его умение делать веселые и захватывающие фильмы, можно ожидать, что "Отряд самоубийц 2" будет успешным.

Выход фильма запланирован на август 2021 года.

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Фильмы, Кино, Marvel, Режиссер, Стражи Галактики, Джеймс Ганн, Отряд самоубийц.
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