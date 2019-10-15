Появился украинский трейлер фильма "Ангелы Чарли" (Видео)

Новости культуры:В сети появился новый дублированный трейлер боевика "Ангелы Чарли" с Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Эллой Балински в главных ролях.

В фильме также сыграют Джонатан Такер ("Мир Дикого Запада"), Луис Херардо Мендес и звезда фильмов "Пираты Карибского моря" и "Голодные игры" Сэм Клафлин. Кроме того, в картине появится звезда "Стражей Галактики" Джимон Хонсу и Патрик Стюарт ("Люди Икс", "Звездный путь").

Режиссером выступила Элизабет Бэнкс. Картина продолжит сюжет франшизы и будет учитывать события оригинального сериала, а также фильмов с Кэмерон Диас и Дрю Бэрримор, выходивших ранее.

По сюжету, миллионер Чарльз Таунсенд, владелец шпионского агентства, постепенно развивал его до мировых масштабов и нанимал новых членов команды. Других подробностей сюжета пока нет, но известно, что действия будут развиваться в Стамбуле, Берлине и Гамбурге.

В украинский прокат новые "Ангелы Чарли" выйдут 14 ноября этого года.