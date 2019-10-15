Скачать
Вторник, 15.10.2019
Зеленский откликнулся на призывы представителей малого бизнеса
Зеленский откликнулся на призывы представителей малого бизнеса
У Кучмы подытожили проделанную работу ТКГ в Минске
У Кучмы подытожили проделанную работу ТКГ в Минске
Определилась первая соперница Свитолиной на Кубке Кремля
Определилась первая соперница Свитолиной на Кубке Кремля
Как Диана: Кейт Миддлтон повторила образ Леди Ди (Фото)
Как Диана: Кейт Миддлтон повторила образ Леди Ди (Фото)

Появился украинский трейлер фильма "Ангелы Чарли" (Видео)

Появился украинский трейлер фильма "Ангелы Чарли" (Видео)
19:20 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Instagram

Новости культуры:В сети появился новый дублированный трейлер боевика "Ангелы Чарли" с Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Эллой Балински в главных ролях.

В фильме также сыграют Джонатан Такер ("Мир Дикого Запада"), Луис Херардо Мендес и звезда фильмов "Пираты Карибского моря" и "Голодные игры" Сэм Клафлин. Кроме того, в картине появится звезда "Стражей Галактики" Джимон Хонсу и Патрик Стюарт ("Люди Икс", "Звездный путь").

Режиссером выступила Элизабет Бэнкс. Картина продолжит сюжет франшизы и будет учитывать события оригинального сериала, а также фильмов с Кэмерон Диас и Дрю Бэрримор, выходивших ранее.

По сюжету, миллионер Чарльз Таунсенд, владелец шпионского агентства, постепенно развивал его до мировых масштабов и нанимал новых членов команды. Других подробностей сюжета пока нет, но известно, что действия будут развиваться в Стамбуле, Берлине и Гамбурге.

Зои Кравиц сыграет "Женщину-кошку" в новом "Бэтмене"

В украинский прокат новые "Ангелы Чарли" выйдут 14 ноября этого года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кристен Стюарт, Видео, Трейлер, Ангелы Чарли, Наоми Скотт, Элла Балински.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сокращаем время пребывания на кухне: повара поделились различными хитростями
02 Маникюр осень 2019: новый тренд - темный дизайн (Фото)
03 Зинченко о пенальти: Роналду подбежал к арбитру и тот поменял решение
04 Украина 2:1 Португалия: события матча
05 Гороскоп на завтра, 15 октября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Туман начинает покорять: прогноз погоды на завтра
Туман начинает покорять: прогноз погоды на 16 октября
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (07.10 - 13.10)
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (07.10 - 13.10)
Переход Украины на зимнее время: когда и как
Переход Украины на зимнее время: когда и как
Близкие Анастасии Заворотнюк официально прокомментировали состояние актрисы (Фото)
Близкие Анастасии Заворотнюк официально прокомментировали состояние актрисы (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь