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"Тор: Любовь и гром": героиня Натали Портман поборется с раком груди
"Тор: Любовь и гром": героиня Натали Портман поборется с раком груди

"Тор: Любовь и гром": героиня Натали Портман поборется с раком груди

"Тор: Любовь и гром": героиня Натали Портман поборется с раком груди
21:26 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Поклонники Marvel с нетерпением ждут, когда Натали Портман вернется к роли Джейн Фостер - женского воплощения Тора в новом фильме Тайки Вайтити.

Многие задаются вопросом, насколько близко "Тор 4" адаптирует сюжетную линию комиксов, включающую в себя борьбу Джейн с раком молочной железы.

В интервью Variety режиссер Тайка Вайтити рассказал, что такая сюжетная линия может попасть в фильм.

"Я думаю, что это действительно мощная часть книг. Это действительно круто, что она борется с этим, и идут как бы две битвы. Лично мне очень нравится эта сюжетная линия, но окажется ли это в фильме, еще неизвестно", - сказал Вайтити. 

Тор в негодовании: Капитан Америка поднял молот Тора в "Финале" (Фото, Видео)

Напомним, в комиксах персонаж Портман Джейн Фостер становится Тором после того, как ей поставили диагноз рак молочной железы, и сила Мьельнира (молота Тора) помогает ей восстановить силы. С этим героем связано еще много историй, и пока неизвестно, какой эпизод покажут в фильме "Тор 4: Любовь и Гром".

Премьера новой картины запланирована на осень 2021 года.

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Рак груди, Натали Портман, Тор, Тор: Любовь и гром, Тор 4.
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