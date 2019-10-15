"Тор: Любовь и гром": героиня Натали Портман поборется с раком груди

Новости культуры:Поклонники Marvel с нетерпением ждут, когда Натали Портман вернется к роли Джейн Фостер - женского воплощения Тора в новом фильме Тайки Вайтити.

Многие задаются вопросом, насколько близко "Тор 4" адаптирует сюжетную линию комиксов, включающую в себя борьбу Джейн с раком молочной железы.

В интервью Variety режиссер Тайка Вайтити рассказал, что такая сюжетная линия может попасть в фильм.

"Я думаю, что это действительно мощная часть книг. Это действительно круто, что она борется с этим, и идут как бы две битвы. Лично мне очень нравится эта сюжетная линия, но окажется ли это в фильме, еще неизвестно", - сказал Вайтити.

Напомним, в комиксах персонаж Портман Джейн Фостер становится Тором после того, как ей поставили диагноз рак молочной железы, и сила Мьельнира (молота Тора) помогает ей восстановить силы. С этим героем связано еще много историй, и пока неизвестно, какой эпизод покажут в фильме "Тор 4: Любовь и Гром".

Премьера новой картины запланирована на осень 2021 года.