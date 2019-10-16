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Анджелину Джоли похвалили в сиквеле "Малефисенты"

Анджелину Джоли похвалили в сиквеле "Малефисенты"
16:30 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:Похвалы от специалистов удостоилась только Джоли, которая вновь безукоризненно сыграла роль феи с холодным сердцем.

Полюбившаяся всем диснеевская злодейка снова великолепна, однако в целом фильм не сумел завоевать симпатии специалистов.

Выйдя в 2014 году, фильм "Малефисента" с Анджелиной Джоли в главной роли снискал огромный успех у публики. На этом фоне ожидания от сиквела были огромными, однако "Малефисента: Владычица тьмы" оказалась далеко не такой захватывающей и сбалансированной, как оригинальный фильм. В своих разгромных рецензиях на сиквел критики заострили внимание на запутанном сюжете и крайне неестественных визуальных эффектах. 

Если бы Малефисенты не существовало, ее стоило бы придумать ради Анджелины Джоли. Фильм же по большей части представляет собой набор тщательно разработанных заставок с красивой фауной, которые растянуты на два часа экранного времени, а в центре этого действа ― туманный диснеевский миф. На детей это по-прежнему будет производить магический эффект, но взрослым придется серьезно призадуматься, почему у создателей фильма хватило ресурсов свести в одном фильме Мишель Пфайффер и Анджелину Джоли, но не хватило выдумки на то, чтобы придать соперничеству их персонажей должного блеска, ― пишет критик Entertainment Weekly. 

 
 
 
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Who are you most excited see in #Maleficent: Mistress of Evil? See it in theaters this Friday!

Публикация от Maleficent: Mistress Of Evil (@disneymaleficent)

 

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Главная проблема нового фильма в том, что постепенно он распадается на части ― апофеозом этого становится заключительная битва, которая напоминает худшие образцы супергеройских картин. Начавшись с личного соперничества двух героинь в исполнении первоклассных актрис, фильм в итоге сводится к скучным сценам войны, в которых друг с другом борются плохо прорисованные цифровые армии, ― утверждает The Guardian.

Малефисента уже не является главной злодейкой в собственной сказке ― она становится лишь стильной пешкой в безвкусной истории, напоминающей безобразное воссоздание "Игры престолов". Благодаря Джоли образ Малефисенты снова смотрится здорово, но сюжет фильма, равно как и его визуальный ряд, представляют собой полную неразбериху, которая не радует ни глаз, ни ум, ― отмечает Variety.

Премьера сиквела состоится 17 октября 2019 года.

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Анджелина Джоли, Фильмы, Кино, Актриса, Сериалы.
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