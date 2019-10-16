"Отчет о пытках" с Адамом Драйвером: трейлер фильма (Видео)

Amazon представил новый трейлер фильма "Отчет о пытках" (The Report), основанного на реальных событиях.
Главные роли исполнили Адам Драйвер, Джон Хэмм, Дженнифер Моррисон, Мэттью Рис и другие.
Режиссером и сценаристом проекта стал Скотт Бернс ("Ультиматум Борна"), продюсером выступает Стивен Содерберг.
В центре сюжета — сотрудник Сената Дэниел Джонс (Драйвер), которому поручают провести расследование программы допроса задержанных, принятой после 11 сентября 2001 года для поимки террористов. Он узнает о жестоких и неэффективных расширенных методах допроса, которые применялись к заключенным. ЦРУ и Белый дом пытаются предотвратить публикацию отчета Джонса.