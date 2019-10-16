Набирает обороты: фильм "Захар Беркут" собрал кругленькую сумму в прокате

Новости культуры:Несмотря на то, что фильм только вышел, кассовые сборы уже перевалили за 13 млн. грн.

Исторический экшн "Захар Беркут" по мотивам одноименной повести Ивана Франко, который вышел 10 октября, за первый уикенд в прокате собрал более 13 миллионов гривен.

Как сообщается на официальной странице фильма в Facebook, за эти дни картину посмотрели 148 068 украинцев.

А кассовые сборы составили 13 242 471,60 грн.

Напомним, режиссером картины выступил Ахтем Сеитаблаев ("Киборги"). Главную роль в фильме сыграл голливудский актер Роберт Патрик ("Терминатор 2: Судный день", "Крепкий орешек 2"). К премьере фильма была представлена памятная монета "Захар Беркут".