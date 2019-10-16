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"Магия была потеряна": Элтон Джон разочарован ремейком "Короля Льва"

"Магия была потеряна": Элтон Джон разочарован ремейком "Короля Льва"
20:46 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter.com

Новости культуры:Британский певец Элтон Джон остался очень разочарован ремейком знаменитого мультфильма.

 Несмотря даже на то, что ремейк от Disney "Король Лев" стал самым кассовым анимационным фильмом, сер Элтон Джон остался разочарованным, и раскритиковал картину.

В интервью британскому изданию GQ певец, который работал над оригинальным саундтреком и помогал адаптировать такие песни, как Circle Of Life и Hakuna Matata, рассказал, что написанная для кинокартины музыка не вызывает тех эмоций и впечатлений, которые испытываешь при просмотре оригинального мультфильма.

"Это было огромное разочарование для меня. Я действительно считаю, что они испортили музыку, которая была важнейшей частью оригинального фильма. Здесь и близко нет такого эффекта. Магия была потеряна. Новый саундтрек даже не продержался в чартах, а 25 лет назад музыка из "Короля Льва" стала самым продаваемым альбомом года.

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Я надеюсь, что меня еще будут звать на такие проекты, но на этот раз ко мне не отнеслись с должным уважением. И это заставляет меня грустить", - отметил Элтон Джон.

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Элтон Джон, Кино, Фильм, Мультфильм, Экранизация, Ремейк, Певец, Король Лев.
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