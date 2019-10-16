HBO запустил съемки сериала по мотивам фильма "Бриолин"

Новости культуры:Планируется, что сериал будет спин-оффом культового мюзикла.

Телеканал HBO запустил в производство сериал, который будет спин-оффом культового музыкального фильма "Бриолин".

Как сообщает TVLine, шоу под названием "Grease: Rydell High" будет транслироваться на стриминговой платформе HBO Max.

Действие сериала будет происходить в 1950-е годы, как и в оригинальном мюзикле с Оливией Ньютон-Джон и Джоном Траволтой в главных ролях. К уже известным персонажам добавят несколько новых.

"Это будет средняя школа и жизнь в маленьком американском городке, о которой мы расскажем в духе рок-н-ролла. Это будет "Бриолин 2.0" с той же энергией, которую вы чувствуете, когда слышите песни 1950-х", - рассказала исполнительный директор HBO Max Сара Обри.

Также сообщается, что в "Grease: Rydell High" будут затронуты темы переходного возраста, социального давления в школе и жизни в провинциальной Америке — но с "современной чувствительностью", которая должна привлечь любителей современной музыки.

Кто будет сниматься в новом проекте, а также дата премьеры сериала пока неизвестны.