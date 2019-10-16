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"Семейка Аддамс" получит сиквел: когда ожидать продолжения

"Семейка Аддамс" получит сиквел: когда ожидать продолжения
21:19 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter.com

Новости культуры:Такое решение принято благодаря высоким кассовым сборам за первый уикенд.

Анимационный фильм "Семейка Аддамс", который стартовал в американском прокате, но еще не вышел в Украине, получит продолжение.

Как сообщает Deadline, уже даже известна дата выхода сиквела мультфильма - 22 октября 2021 года.

Отмечается, что такое решение принято благодаря высоким кассовым сборам за первый уикенд — за четыре дня мультфильм заработал в США 35 млн долларов.

Напомним, режиссерами мультфильма выступили Грег Тирнан ("Полный расколбас") и Конрад Вернон ("Шрек 2").

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В центре сюжета — знаменитое семейство Аддамс, которое отличается от других своей склонностью к темным силам и мрачному досугу. Мультфильм в первую очередь будет основан на комиксах, а не на предыдущих экранизациях. В украинский прокат анимация выйдет 24 октября 2019 года.

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Кино, Мультфильм, Сиквел, Анимация, Семейка Аддамс.
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