Apple еще не запустила свой видео-сервис, но уже продлевает сериалы на второй сезон

Новости культуры:Apple продлила сериалы собственного производства на второй сезон.

Компания Apple продлила свой сериал о космической гонке "Ради всего человечества" на второй сезон, сообщает издание Deadline. Драма о космонавтах стартует на платформе Apple TV+ в день её запуска.

По данным Deadline, Apple начинает производство следующих сезонов своих оригинальных телешоу, из-за того, что сервис Apple TV+ запустится с меньшим количеством контента, чем его конкуренты.

Во время предварительного показа на New York Comic Con на прошлой неделе создатель сериала Рон Мур сказал, что у него есть планы ещё на три сезона.

Кроме того, некоторые источники сообщают, что Apple также продлила на второй сезон сериалы "Видеть" с Джейсоном Момоа, комедию "Дикинсон" и другие телешоу.

Запуск Apple TV+ намечен на 1 ноября.