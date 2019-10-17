"Приключения Оливера Твиста": главную роль сыграет сын Джуда Лоу

Новости культуры:О дате выхода фильма не сообщается.

Рафферти Лоу, сын Джуда Лоу, которого можно будет увидеть в сериале "Новый Папа", сыграет главную роль в экранизации романа Чарльза Диккенса "Приключения Оливера Твиста".

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на источник в Disney, Рафферти Лоу впечатлил своим умением держаться в кадре и вокальным диапазоном, несмотря на то, что это его первая актерская работа.

Отмечается, что Disney стремится модернизировать сценарий и саундтрек фильма так, чтобы привлечь более молодую аудиторию, а адаптацию даже называют "уличной версией" классики.

Съемки будут проходить в Лондоне. Комик Дэвид Уильямс будет играть роль врача мистера Лозберна, друга Оливера Твиста. Также, вероятно, что Рита Ора сыграет Ловкого Плута, а Майкл Кейн исполнит роль Феджина.