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Трейлер 4-го сезона "Человека в высоком замке" сигнализирует о начале конца (Видео)

Трейлер 4-го сезона "Человека в высоком замке" сигнализирует о начале конца (Видео)
14:36 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости культуры:Финальная серия сериала "Человек в высоком замке" выйдет на Amazon Prime Video уже в следующем месяце.

Не так давнов сети появился первый трейлер четвертого сезона сериала "Человек в высоком замке". Этот сезон станет заключительным, а выйдет он на Amazon Prime Video 15 ноября.

Фрэнк Спотниц ("Секретные материалы") является создателем сериала, который основан на одноименном романе 1962 года американского писателя Филипа Дика. В сюжете лежит альтернативная история послевоенного мира. Писатель представляет версию того, что было б, если нацисты победили во Второй мировой войне.

Более подробно описывая события 4-го сезона, синопсис гласит: "Сопротивление превращается в полномасштабное восстание, движимое видением Джулианы Крейн о лучшем мире. Появляется новое повстанческое движение для борьбы с силами нацизма и империализма. По мере того, как империя начинает все больше и больше доминировать, главный инспектор Такеши Кидо оказывается перед трудным выбором: обязаность перед страной или узы семьи". 

Во "Властелине колец" пополнение: к касту сериала присоединился еще один актер

Фрэнсис Тернер присоединилась к съемочной площадке последнего сезона, сыграв Белла Мэллори, лидера Черного коммунистического восстания.

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Кино, Сериал, Трейлер, Человек в высоком замке, The Man In The High Castle.
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