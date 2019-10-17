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В Стокгольме пройдет показ украинского кино

В Стокгольме пройдет показ украинского кино
16:52 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото:pixabay

Новости культуры:Мероприятие продлится с 31 октября по 3 ноября в Стокгольме.

В Швеции состоится V фестиваль анимационного кино REX Animation Film Festival, на котором покажут анимационные фильмы для детей и взрослых от режиссеров со всей Европы, среди которых будут и украинские ленты. 

Об этом сообщает Посольство Украины в Швеции на странице в фейсбуке.

"Украинский Институт в Швеции и Фестиваль анимационного кино "Рекс" приглашают Вас на ежегодное киномероприятие, которое пройдет в Стокгольме 31 октября – 3 ноября. Украинские анимационные ленты можно посмотреть в кинотеатре "Zita 2" (Birger Jarlsgatan, 37)", – написали представители Посольства Украины в социальных сетях. 

Apple еще не запустила свой видео-сервис, но уже продлевает сериалы на второй сезон 

Так, на фестивале покажут такие украинские ленты: Until It Turns Black Анастасии Фалилеевой в короткометражном блоке "Stop motion", фильм The Cord Александра Бубнова (15+) в короткометражном блоке "Families", Deep Love Никиты Лискова в короткометражном блоке "Sensibilities".

Напомним, фестиваль искусства кино для детей и подростков "Чилдрен Кинофест" объявляет четвертый конкурс короткометражек. Об этом сообщает компания Артхаус Трафик.

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Фестиваль, Стокгольм, Кино, Украинское кино, Смотреть.
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